الأولى

أكــــد رئـــيـــس مــجــلــس الامـــــة مــــــرزوق الـــغـــانـــم ان دخـــول الــكــويــت فــي العهد الــدســتــوري قبل 57 عاما أعطى الــوطــن مناعة سياسية مضاعفة ضـــد كـــل الــتــقــلــبــات الــتــي قـــد تـــواجـــه أي دولـــة، مــشــيــدا بــــدور المــؤســسـين الاوائــــــل فـــي تــدشــين العهد الديموقراطي الشامخ. وقال في تصريح صـــحـــافـــي بــمــنــاســبــة الـــــذكـــــرى الــــــ 57 لــوضــع الـــدســـتـــور ان يـــــوم 11 نــوفــمــبــر مــــن كــــل عـــام فرصة اللاستذكار عــطــاءات الكويتيين فــي ذلك الزمن وجهودهم الجماعية في تدشين الحياة الدستورية في وقت كانت دول المنطقة تعاني مــن طبيعة الــعــلاقــة المــضــطــربــة بــلا أنظمتها وبـــيـــن الـــشـــعـــوب. وأضــــــاف أن الــعــهــد الـــدســـتـــوري حـــصـــن الـــكـــويـــت وقـــــــوى مـــنـــاعـــتـــهـــا الـــســـيـــاســـيـــة فــي مواجهة كل التقلبات والتحولات متكئة على شرعية حكم راسخة ومشاركة شعبية فاعلة ونشطة. ودعــــا الــغــانــم الــكــويــتــيــيــن الـــى الاحــتــفــاء دومــــا بــهــذا الــعــهــد وتــثــمــيــن هـــذا الــتــحــول الــســيــاســي المفصلي والــحــفــاظ عليه عــبــر الالـــتـــزام بالقيم الديموقراطية ومواد الدستور نصا وروحا.