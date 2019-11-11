الأولى

قــــال ديـــــوان المــحــاســبــة إنــــه قــــام خــــلال أكــتــوبــر الااضي بدراسة وبحث 375 موضوعا ما بلا مــنــاقــصــة عــامــة ومــــحــــدودة ومـــمـــارســـة بقيمة تقدر بنحو 770,32 مليون دينار. وأوضـــحـــت المــدقــقــة فــي إدارة الــرقــابــة الاسبقة للشؤون الاقتصادية في الديوان فاطمة الفهد في تصريح صحافي أن )المحاسبة( أبدى رأيه بــشــأن 266 مــوضــوعــا بــقــيــمــة 448,07 مليون دينار اي بنسبة 71, من اجمالي الموضوعات التي كانت قيد البحث خلال تلك الفترة. وأضـــافـــت أن أعـــمـــال الـــرقـــابـــة الاــســبــقــة لبعض المـــوضـــوعـــات الـــتـــي تــمــت دراســـتـــهـــا وبــحــثــهــا أسفرت عن تحقيق وفـــورات مباشرة للخزانة الــعــامــة بقيمة 2,06 مليون ديــنــار. وذكـــرت أن الــديــوان قــام بــرد 100 مــوضــوع وهــو مــا يمثل نسبة 26,6 , مــــن الــــمــــوضــــوعــــات الــــــصــــــادرة خــــــلال تــلــك الــفــتــرة لاســبــاب عـــده أبـــرزهـــا عـــدم رد الــجــهــات على استفسارات ديوان المحاسبة.