الأولى

اعلنت مؤسسة الرعاية السكنية رفــع أولوية التخصيص على الشقق الحكومية في مدينة جابر الاحمد( السكنية للسنة المالية )2019 - 2020( وذلك للطلبات المقدمة حتى 31 ديسمبر 2018. ودعـــــــت المــــؤســــســــة فــــي بــــيــــان صـــحـــافـــي امـــس المــواطــنــين الــراغــبــين فــي التخصيص على تلك الشقق البلغ عــددهــا 520 الــى مــراجــعــة المبنى الرئيس وفــروعــه الثلاثة اعتبارا مــن الاربــعــاء ا?قبل. وقالت انها ستستقبل مراجعيها أثناء الدوام الـــرســـمـــي فــــي صـــالـــة خـــدمـــة المــــواطــــن بــمــبــنــى المؤسسة في منطقة )جنوب السرة( اضافة الى فروعها فــي منطقتي القرين والــجــهــراء وبــرج التحرير.