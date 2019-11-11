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رقابة لصيقة على الحسابات منعا للتكسب واستغلال المناصب

حسام رجب
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الإثنين 11 نوفمبر 2019

كشفت مصادر موثوقة لـالنهار أن الحكومة وســعــت مـــؤخـــرا مـــن دائـــــرة الـــقـــيـــادات المــطــالــبــة بتقديم إقـــرارات الــذمــة المالية، لتشمل قيادات مسؤولة عن اتخاذ قرارات مالية متنوعة، منها الصرف على المشروعات التنموية والخدمية، أو الـــــصـــــرف عـــلـــى بــــنــــود داخــــلــــيــــة فـــــي شــتــى الوزارات مثل الضيافة والمهمات الرسمية وما في حكمهما. )طالع ص09 ( وأشـــــــــارت المـــــصـــــادر الـــــى أن دائــــــــرة الـــقـــيـــادات المطالبة بتقديم ذمتها المالية لم تعد تقتصر على الــقــيــادات العليا فــي الــبـلاد، بــل تخطتهــا هــو أدنـــى مــن ذلـــك لتشمل كــل مــســؤول عن عملية صــرف مالي أيــا كــان مستواه الوظيفي وأيـــــا كـــانـــت قــيــمــة مـــا يــســمــح او يـــوافـــق على صـــرفـــه. ونـــوهـــت الــــى ان الـــهـــدف الــرئــيــس من متابعة التحركات المالية للمسؤولين هو منع  المــمــارســات الــســلــبــيــة مــثــل تــلــقــي الـــرشـــاوى أو  التكسب غــيــر الــمــشــروع. وقــالــت الــمــصــادر ذاتــهــا ان حسابات ً كثيرة تحت أعين الرقابة المالية الحكومية، خـــوفـــا مـــن اســتــغــ?ل الــمــنــاصــب فـــي الــحــصــول على مكاسب شخصية أو القيام بعمليات تنفيع.


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