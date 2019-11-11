الأولى

أصــدر وزيــر الصحة الشيخ د. باسل الصباح قــرارا بتحديد اشتراطات شغل وظيفة رئيس وحـــدة فــي احـــد الاقــســام الطبية مــن بينها ان يكون حاصلا على درجة الدكتوراه ا?هنية او ما يعادلها، بالاضافة الى ان يكون لديه نشاط ملموس في اعمال اللجان بالقسم اوالمستشفى او المركز الذي يعمل به، على ان تحدد واجباته الــوظــيــفــيــة تــحــت اشـــــراف ومــســؤولــيــة رؤســـاء الاقسام. وحــــــدد الــــقــــرار آلـــيـــة اخـــتـــيـــار رئـــيـــس الـــوحـــدة بالمستشفى مــن خـــلال تــرشــيــح اثــنين مــن قبل رئيس القسم، يعرض اسماهما على مجلس ادارة المستشفى، ويتم التصويت من الاقسام الطبية الفنية، على ان يزكى من يحصل على اغــلــبــيــة الــثــلــث، ويــصــدر مــديــر المــنــطــقــة قـــرارا بتسمية من وقع عليه الاختيار.