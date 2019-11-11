أول النهار

قام مبعوث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد نائب رئيس مجلس الــوزراء وزيــر الخارجية الشيخ صباح الــخــالــد صــبــاح أمـــس بتسليم رســالــة خطية مــن ســمــوه الــى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة تضمنت الــعــلاقــات الاخــويــة الطيبة الــتــي تــربــط الــبــلــديــن والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في جميع المجالات. هــذا وقــد وصــل مبعوث صاحب السمو أمير الــبــلاد الشيخ صباح الاحمد نائب رئيس مجلس الــوزراء وزير الخارجية الــشــيــخ صــبــاح الــخــالــد صــبــاح أمـــس الـــى الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة الــشــقــيــقــة حـــيـــث كـــــان فــــي اســـتـــقـــبـــالـــه صــاحــب السمو الامير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود وزير الخارجية.