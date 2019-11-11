أول النهار

استقبل ســمــو ولـــي الــعــهــد الــشــيــخ نــواف الاحــمــد بقصر بيان صباح أمــس رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم. كــمــا اســتــقــبــل ســمــوه ســمــو الــشــيــخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء. واستقبل سموه رئيس المجلس الاعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز ورئيس المحكمة الدستورية المستشار يوسف المطاوعة. واستقبل سموه نائب رئيس مــجــلــس الــــــوزراء وزيــــر الــداخــلــيــة الشيخ خالد الجراح الصباح. كما استقبل سموه نائب رئيس مجلس الـــــــــوزراء وزيــــــر الــــدولــــة لــــشــــؤون مــجــلــس الوزراء أنس الصالح. واستقبل سموه محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد.