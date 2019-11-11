أول النهار

اعـــلـــن الـــصـــنـــدوق الــكــويــتــي لــلــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة العربية توقيعه اتفاقية بــالاحــرف الاولـــى لتمويل طــــريــــق بــــطــــول 140 كـــيـــلـــومـــتـــرا فـــــي الـــجـــمـــهـــوريـــة الاســلامــيــة الــمــوريــتــانــيــة بــقــيــمــة مــقــتــرحــة تــبــلــغ 10 ملايين دينار بفائدة قدرها 1,5 في المئة. وقــــال الــصــنــدوق فـــي بــيــان صــحــافــي أول مـــن أمــس السبت ان اتفاقية التمويل لمشروع طريق )النعمة أنبكيت لحواش( وقعها من الجانب الكويتي نائب المدير العام للصندوق مــروان الغانم ومن الجانب الــمــوريــتــانــي وزيـــــر الاقـــتـــصـــاد والـــصـــنـــاعـــة الــشــيــخ الكبير مولاي الطاهر. واشاد الغانم بعد التوقيع بعمق العلاقات الاخوية بــيــن الــبــلــديــن مــبــيــنــا ان مــوريــتــانــيــا اســهــمــت بـــدور كبير خــلال الــســنــوات الماضية فــي تطوير بنيتها التحتية وتعزيز اقتصادها والنهوض به فضلا عن دفع عجلة التنمية. يذكر ان التعاون بين الصندوق الــكــويــتــي ومـــوريـــتـــانـــيـــا بــــدأ مــنــذ عــــام 1975 خــلال اتفاقية صيانة الطرق وتواصل منذ ذاك العام عمل الصندوق هناك حيث شمل التعاون توسعة شبكات الجهد المتوسطة )تنفيذ المخططات الكهربائية بـــجـــودة وتــقــنــيــة عـــالـــيـــة( فـــي الــمــنــاطــق الــجــنــوبــيــة والــــشــــرقــــيــــة. كـــمـــا شـــمـــل الــــتــــعــــاون تـــــزويـــــد مــديــنــة نواكشوط بمياه الشرب من نهر السنغال وعددا من القروض والمشاريع الاخرى التنموية.