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اعــلــنــت جمعية الــســدو الــحــرفــيــة الكويتية امـــــــــس ابـــــتـــــكـــــار خـــــــط جــــــديــــــد لـــلـــتـــصـــمـــيـــم الغرافيكي مستوحى من عناصر السدو اذ يعتمد على المثلث والتماثل في عناصره الـــداخـــلـــيـــة ويـــحـــتـــوي عـــلـــى 34 شـــكـــلا مــن الـــحـــروف الــعــربــيــة تـــبـــدأ بـــالالـــف وتــنــتــهــي بالالف المقصورة. وقــالــت رئــيــس الــجــمــعــيــة والــمــشــرف الــعــام عـــلـــى مــــبــــادرة ســـــــدي لــلــفــن والــتــصــمــيــم الــشــيــخــة بــيــبــي دعـــيـــج جـــابـــر الـــصـــبـــاح لـــ كــونــا ان هــذا الابـــداع التقني الفني الذي يسهم فــي مجال التصميم الغرافيكي هو مــن ابتكار الفنان الكويتي بــدر المنصور بتكليف من جمعية السدو الحرفية. واضــــــافــــــت الـــشـــيـــخـــة بـــيـــبـــي الــــصــــبــــاح ان الــمــنــصــور قــضــى اكــثــر مــن خــمــس ســنــوات يــبــحــث فــي ابــجــديــة حــديــثــة مستلهمة من الاســـالـــيـــب الــفــنــيــة والـــنـــقـــوش الــتــقــلــيــديــة لـــلـــســـدو حـــيـــث كـــــان الــــســــدو يــســتــخــدم فــي الـــمـــاضـــي لــلــزيــنــة والــتــعــبــيــر عـــن الاحـــــداث والان يكون خط السدو المبتكر هو ادواتنا للتعبير عن اصالتنا. وذكرت ان مبادرة سدي بمثابة حضانة لــلــمــوهــوبــيــن والــمــبــدعــيــن مـــن هــــواة حــرفــة الـــســـدو الــعــريــقــة الـــتـــي شــكــلــت ألــــوانــــا من الـــثـــقـــافـــات الـــمـــاديـــة الــمــلــمــوســة الـــتـــي تعد مـــوروثـــا وفــلــكــلــورا. وافــــــادت ان الجمعية قــامــت بتسجيل هـــذا الابــتــكــار لـــدى مكتبة الـــكـــويـــت الـــوطـــنـــيـــة حـــفـــاظـــا عـــلـــى الــمــلــكــيــة الفكرية. مـــن جــانــبــهــا قـــالـــت عــضــو فـــريـــق الــتــنــمــيــة الـــــمـــــســـــتـــــدامـــــة فــــــــي شـــــــركـــــــة ايــــــكــــــويــــــت لــــلــــبــــتــــروكــــيــــمــــاويــــات الـــــــراعـــــــي الــــرســــمــــي لاستوديو سدي للتصميم اسرار محمد انـــه تــم تــوقــيــع اتــفــاقــيــة تــعــاون مــع جمعية الــــســــدو الـــحـــرفـــيـــة لـــرعـــايـــة ســـــــدي دعــمــا للطاقات الشبابية الكويتية. بدوره قال الفنان المنصور ان اصل السدو عبارة عن كتابة تصويرية قديمة ووحدات السدو هي وصف للاشياء برموز واشكال هـــنـــدســـيـــة مـــخـــتـــصـــرة لـــتـــدويـــن انـــــــواع مــن المعلومات مــا قبل اللغة.وذكر انــه انطلق مـــن هــــذه الــفــكــرة لــعــمــل خـــط الـــســـدو يمكن قراءته.