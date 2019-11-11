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وافـــقـــت الــســلــطــات فـــي الــصــيــن عــلــى دواء جــديــد لــعــلاج مــرض الزهايمر، وهــو أول دواء ًلديه القدرة على علاج الاضطراب المعرفي منذ17 عاما. وذكــــر بــيــان صــــادر عــن وكــالــة ســلامــة الـــــدواء الصينية أن الـــــدواء الــــذي يعتمد عــلــى الاعـــشـــاب الــبــحــريــة باسم Oligomannate يـــمـــكـــن اســـتـــخـــدامـــه لــــعــــلاج مـــرض الــزهــايــمــر الــخــفــيــف إلـــى الــمــعــتــدل. وقــــال الــفــريــق الـــذي يقف خلف الدواء الجديد ، بقيادة جينغ ميو في معهد شنغهاي لــلــمــواد الطبية الــتــابــع للاكاديمية الصينية لــلــعــلــوم، بــأنــه اســتــوحــى الــبــحــث مــن الاعــشــاب البحريةً بسبب انخفاض معدل الاصابة بمرض الزهايمر نسبيا بين الاشخاص الذين يستهلكونها بانتظام. وفــي تقرير صـــادر عــن مجلة Cell Research، وصف فــريــق مــيــو كيفية كــبــح الــســكــر الــمــوجــود فــي الاعــشــاب البحرية لبعض البكتيريا الموجودة في الامعاء، والتي يمكن أن تتسبب بالتهاب فــي الــدمــاغ، مما يـــؤدي إلى مرض الزهايمر. وتم تأكيد هذه الالية من خلال تجربة ســريــريــة أجــرتــهــا Green Valley، وهـــي شــركــة أدويـــة ًمقرها شانغهاي ستقدم الدواء الجديد إلى السوق. ووفــــقــــا لـــبـــيـــان صــــــادر مً ــــن Green Valley، أجـــريـــت التجارب على 818 مريضا، ووجدت أن Oligomannateً المستمد من الطحالب البنية يمكن أن يحسن إحصائيا الــوظــيــفــة الادراكـــيـــة بــيــن الاشــخــاص الــذيــن يــعــانــون من مرض الزهايمر في أقل من 4 أسابيع.