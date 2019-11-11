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أعــلــنــت شبكة الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي تــويــتــر نــيــتــهــا الـــقـــيـــام بـــاخـــتـــبـــار خــــيــــارات تــجــريــبــيــة جــديــدة عــلــى مستخدميها فــي تفاعلهم على المنشورات، بهدف الحد مما أسمته السلوك السام والتقليل من التعليقات السلبية. وذكــــــر مـــوقـــع BuzzFeed News، أن الـــقـــواعـــد الجديدة ستطبق خلال الاسبوعين المقبلين، وستدفع المستخدمين للتعليق على تغريدات المستخدمين الاخرين، والــرد على التعليقات بــطــريــقــة أكــثــر تــقــيــيــدا، وعــــدم الاكــتــفــاء فقط بإعادة تغريدها. ولــــفــــت الـــمـــوقـــع إلــــــى أن الـــــقـــــرار بــــهــــذا الـــشـــأن تــــم اتــــخــــاذه فــــي نـــهـــايـــة شـــهـــر أكـــتـــوبـــر، خـــلال اجــــتــــمــــاع لـــلـــمـــوظـــفـــيـــن فـــــي مـــقـــر الــــشــــركــــة فــي ســــان فــرانــســيــســكــو. وســيــوفــر الــتــغــيــيــر الاول للمستخدمين اعــتــمــاد رمـــوز تعبيرية لاعــادة تــغــريــد مــنــشــور مــســتــخــدم آخــــر، بــحــيــث يعبر بــرمــوز تعبيرية، ولكن عند كتابة التعليقات عــلــى الـــتـــغـــريـــدات، وفـــي حــالــة اخــتــيــار الــرمــوز الـــمـــعـــبـــرة عــــن الـــمـــشـــاعـــر الـــســـلـــبـــيـــة، ســيــســأل تـــويـــتـــر الــمــســتــخــدم عــــن ســـبـــب عـــــدم رضـــى المستخدم عن المنشور. وأكــــــد مـــديـــر الـــمـــشـــاريـــع فــــي تـــويـــتـــر ديــفــيــد غاسكا، أن لديهم في شبكة التواصل، طموحات جــادة لتغيير طريقة تفاعل المستخدمين مع بعضهم البعض. ويرجح غاسكا أن التجارب على المستخدمين ستجرى خلال عام 2020، مشيرا إلى تغييرات أخــــــرى يــمــكــن أن تـــكـــون أكـــثـــر جـــوهـــريـــة، مــثــل التخلي عــن إعـــادة التغريد الــمــعــتــادة لصالح إعادة التغريد مع وضع تعليق إلزامي.