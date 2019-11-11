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أطلقت شركة غوغل ميزة جديدة لخدمة الفيديو يوتيوب التابعة لها، تسمح لناشري الفيديو بتحقيق أرباح إضافية. الميزة الجديدة عبارة عن مهمة جديدة أطلق عليها Super Stickers وهــي عبارة عن ملصقات ورسوم ورموز جديدة تمكن متابعي الفيديو من تحقيق أرباح إضافية من خ?ل النشر على قنواتهم.ً وتتاح هذه الملصقات للمستخدمين من خلال الدفع المسبق لصالح الشركة، وتحتسب الشركة جزءا من أرباح هذه الملصقات لصالح ناشري الفيديو على قنواتها. وتوفر الشركة هذه الخدمة حصرا للناشرين الذين تجاوز عدد مشتركيهم 100 متابع، وبحسب غوغل الهدف من هذه الميزة هو زيادة التفاعل وتحسينه على قنواتها وزيادة المشاهدات.