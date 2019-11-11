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جــاب إمــبــراطــور الــيــابــان ناروهيتو وزوجــتــه مــاســاكــا شـــوارع وسط طــوكــيــو، أمــــس، فـــي مــوكــب كــبــيــر بــمــنــاســبــة الــتــتــويــج، فــيــمــا اصــطــف المهنئون على الجانبين لتحيتهما، ملوحين بــالاعــلام، ورافعين هواتفهم المحمولة لالتقاط الصور للزوجين المبتسمين. واعــتــلــى الامــبــراطــور نــاروهــيــتــو )59 عــامــا( الــعــرش، فــي مــايــو، خلفا لــوالــده أكيهيتو الـــذي أصــبــح أول إمــبــراطــور يتخلى عــن عــرشــه منذ نحو 200 عام. ُوكان من المقرر في بادئ الامر تنظيم الموكب يوم 22 أكتوبر عندما توج الامبراطور رسميا أمام حشد من الشخصيات البارزة من نحو 190دولة، لكنه تأجل بسبب تداعيات إعصار مدمر اجتاح اليابان. ولــوّ ح الامبراطور والامبراطورة اللذين تخرجا في جامعة هارفارد، وعــمــلا بالسلك الــدبــلــومــاســي، للناس مــن ســيــارة مكشوفة، تجولت بهما فــي شـــوارع المدينة التي اصطف على جانبيها المشاهدون، وانتشر فيها أفراد الشرطة بكثافة. وتجمع آلاف من الناس لمشاهدة الموكب على امتداد مساره الذي يبلغ 4لا6 كيلومترات، علما أن بعضهم اصطف منذ السبت ليضمن مكانا جيدا للمشاهدة. ولعبت الفرق موسيقى احتفالية مع تحرك الموكب الذي يمتد بطول 400 متر، ويضم 46 سيارة، تقل ولي العهد الامير أكيشينو والاميرة كيكو ورئيس الوزراء شينزو آبي وغيرهم. وخصصت السلطات 147 مليون دولار للمراسم المصاحبة للتتويج خــلال العام بــزيــادة 30 في المئة عن كلفة احتفالات اعتلاء أكيهيتو العرش قبل 30 عاما.