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صدم العديد من جمهور النجم محمد رمضان والنجم سعد لمجرد، وذلك بعد حذف كليب إنساي، من على قناة محمد رمضان الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

وكان الكليب حقق نجاحًا باهرًا، حيث أنه كسر حاجز الـ 170 مليون نسبة مشاهدة، منذ طرحه في شهر يوليو الماضي. وقامت الشركة المنتجة بحذفه من على موقعها ويوتيوب محمد رمضان، وذلك بسبب انتهاك لحقوق المؤلف حسب ما كتب على الفيديو المحذوف، والغريب هو توقيت حذف الأغنية الآن بعد مرور عدة أشهر منذ طرحه. يشار إلى أن النجم محمد رمضان طرح أخيراً كليب بعنوان السلطان، وهو من إخراج حسام الحسيني، والأغنية من كلمات وألحان أمير شيكو، وتوزيع سمسم السامبا، ودي جي فاتسام، كما كسر الكليب حاجز الـ 8 ملايين نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر قناة يوتيوب.

