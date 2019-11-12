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أكد المخرج حمد الصراف بأن مهرجان الكويت السينمائي بدورته الأخيرة قد تميز بعدة أمور ومنها التقدم في مستوى الاعمال المقدمة من الافلام الوثائقية والافلام القصيرة وايضا لاحظ ان هناك حضوراً قوياً من الشباب المخرجين وافلاماً مستواها افضل وتوقع خلال الدورات القادمة من المهرجان بانه سيكون أفضل من عدة نواح ومشاركته أتت بعدما كان حاضرا ومشاركا في مهرجان كازابلانكا للفيلم العربي وعرض فيلم إن بارادوكس الذي حاز على تنويه من لجنة التحكيم. وأكد ان التنويه الذي ناله الفيلم يعبر عن الاهتمام الذي حظي به من قبل اللجنة والجمهور المغربي وضيوف المهرجان الذين أشادوا بالتجربة مثمنا التعاون الإيجابي من قبل فريق عمل وإنتاج الفيلم الذي يعرض في صالات السينما في الكويت لينتقل لاحقا الى عدد من دول مجلس التعاون الخليجي. وبسؤاله عن العمل وظروف نشأته قال : فيلم ان برادوكس هو حصيلة عمل ثلاث سنوات ونص وذلك منذ بداية كتابة النص حتى المرحلة الاخيرة كما ان التصوير تم في ايران بمشاركة العديد من النجوم ويتكلم الفيلم عن شخص لديه ذكريات ويحاول من خلال رحلته أن يسيطر على تلك الذكريات ويواجه العديد من المصاعب حتى يصل الى شيء يقتنع من خلاله ويغير مفهومه عن الدنيا.

وعن المشاركة في مهرجان كازابلانكا للفيلم العربي قال: مشاركتنا كانت جميلة والحضور لافت للنظر وأيضا التفتنا الى أمر آخر وهو تقبل الجمهور المغربي للفيلم وتفهمهم القصة رغم وجود مفردات محلية أعتقد من الصعوبة أن يعرفونها ولكن وجدنا تقبلاً واستغراباً من نوعية القصة مع ما يحتويه من عمق فلسفي وإنساني ورحلة ومناظر جديدة على العين الشرقية حتى تخدم القصة.

وعن ما لمسه من الضيوف الاجانب في المهرجان قال : عموما رؤية الأجانب للسينما العربية لها انطباع معين وعندما يرون عملاً جاداً يكون هناك حديث مطول وعميق ومناقشات وتلمست هذا الأمر بالحقيقة بعد انتهاء عرض الفيلم وتساؤلات ومناقشة العمل من قبل الجمهور الحاضر حول تلك النوعية من العمال التي تم إنجازها بترو حتى تصل القصة بجودة والتمثيل والحبكة والسرد الدرامي وردة الفعل كانت إيجابية واتوقع لهذا العمل ان يصل الى العالمية.

وعن الترجمة وكيف استطاع ان يختار المفردات الصحيحة التي تخدم العمل قال: انا ترجمت الفيلم بنفسي كوني الكاتب وحرصت على ان تكون الترجمة مطابقة للنص حتى يصل الى المشاهد الاخر بنفس المشاهد العربي وحتى يعيش القصة بحذافيرها والنص أساساً كتب باللغة الانكليزية وتعاونت فيه مع معالج نصوص من اميركا وبعدها ترجمته الى العربي ولذلك كنت حريصا لأن أترجمه بصورة صحيحة. وعن أماكن عرض الفيلم في المهرجانات السينمائية بعد الكويت والخليج قال : توجد دعوات سينمائية وتأكيد من بعض المهرجانات وبودي أن نتجه الى القاهرة السينمائي ومن بعدها الى السينما في أوروبا.

وبسؤاله عن مشروعه القادم قال : يوجد نص ثان نعمل عليه ولكن ندع الفرصة لفيلم إن بارادوكس لكي يأخذ مساره وفيلمنا القادم سيتم العمل عليه في عام 2021 ومن اماكن التصوير المقترحة سواء في الكويت أو أبوظبي او عمان ومن بعد الانتهاء من النص نبدأ مرحلة اختيار النجوم المشاركين.

