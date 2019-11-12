إضاءات

أحد أهم الأسماء الكبيرة في السينما الأوروبية والعالمية سيكون متواجداً على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية مساء 20 نوفمبر المقبل وهو فنان السينما البريطاني المخرج والممثل وكاتب السيناريو البريطاني تيري جيليام، ليتم تكريمه في حفل افتتاح الدورة الـ41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ومنحه جائزة فاتن حمامة التقديرية عن مجمل أعماله... هذا ما أعلنته إدارة المهرجان أخيراً ويأتي التكريم تقديراً لمسيرته المهنية الممتدة لأكثر من أربعة عقود، وإسهاماته البارزة في صناعة السينما والتي تجعل منه واحداً من أهم فناني السينما المعاصرين.

وقال المنتج والسيناريست محمد حفظي، رئيس القاهرة السينمائي، إن تيري جيليام مخرج عبقري وساحر، يتمتع بقدرة فائقة على رواية القصص في أفلامه بخيال مدهش يغمر الجمهور في عوالم الديستوبيا والحكايات الخيالية، مؤكدا على أنه بلا شك أحد عظماء السينما الحقيقيين.

وأشار حفظي إلى أن مهرجان القاهرة، يفخر بمنح جيليام تكريما عن مجمل أعماله التي قدمها على مدى ما يزيد على أربعة عقود تتضمن مجموعة من أكثر الأفلام خصوصية وفرادة وقدرة على التأثير، والتي يعرض منها خلال فعاليات الدورة 41 فيلم الخيال العلمي الأيقوني برازيل الذي نال إعجاب النقاد وترشح للأوسكار عام 1985، وفيلم الرجل الذي قتل دون كيشوت وهو فيلم مغامرات كوميدي بطولة آدم درايف وجوناثان برايس، واختاره مهرجان كان كفيلم الختام في دورته الـ71.

وكشف حفظي، عن أن المهرجان سيتيح للجمهور وصناع السينما فرصة نادرة للاستماع لتيري جيليام، في جلسة نقاشية تقام في دار الأوبرا المصرية، يتحدث خلالها عن حياته ومسيرته وإنجازاته الفنية، ويجيب فيها على أسئلة الحضور.

من جانبه أبدى تيري جيليام سعادته بالتكريم، واصفًا إياه بالشرف العظيم أن يختاره مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ليمنحه جائزته التقديرية، مؤكدًا حماسه للحضور للقاهرة كي يحتفل بفن الحكي مع جمهور السينما وصناعها.

المخرج تيري جيليام، سبق وأن حصل على جائزة البافتا وترشحت أعماله وفازت بالعديد من جوائز الأوسكار وغولدن غلوب، ويرى كثير من صناع السينما، أن العالم كان سيصير كئيبًا بدون السحر الذي قدمه في أعماله السينمائية.. بدأ فنان السينما الكبير مشواره الفني كعضو مؤسس في فرقة مونتي بايتون الكوميدية، ورساما لـ سيرك مونتي بايتون الطائر الذي بدأ بثه في التلفزيون البريطاني عام 1969، قبل أن ينتقل لمقعد المخرج، ويشارك تيري جونز في إخراج فيلمين من علامات السينما الكوميدية الحديثة، هما: مونتي بايتون والكأس المقدس 1975، ومونتي بايتون ومعنى الحياة 1983.

انطلقت مسيرة جيليام كمخرج منفرد، عام 1977 بفيلم جابروفكي والذي شارك في كتابته أيضًا، قبل أن يتبعه بفيلم الفانتازيا قطاع طريق الزمن عام 1981، بطولة شون كونري وشون كليز.. أما عام 1985 فقدم فيلم الخيال العلمي الأشهر برازيل. والذي يعد من أهم افلامه وايقونة سينمائية حقيقية

خيال جيليام الجامح كان وقود تجربته الثالثة، عام 1989، حيث قدم فيلم الفانتازيا مغامرات البارون مانخاوزن، قبل أن يقدم عام 1991 فيلم الملك الصياد الذي ترشح لخمس جوائز أوسكار ومثلها من الغولدن غلوب، ليفوز بجائزة أوسكار وجائزتي غولدن غلوب، وهو من بطولة جيف بريدجز وروبن ويليامز.

وفي عام 1996 قدم تيري جيليام واحدًا من أهم أفلام الخيال العلمي المعاصرة 12 قردًا من بطولة براد بيت وبروس ويليز ، وترشح الفيلم لجائزتي أوسكار وفاز عنه براد بيت بجائزة الغولدن غلوب ونال جيليام مزيداً من التقدير، بمعالجته

السينمائية لكتاب هانتر إس طومسون خوف واشمئزاز في لاس فيغاس، والتي قدمها كتابةً وإخراجًا عام 1998 في فيلم بطولة جوني ديب وبينوتشو ديل تورو، ليحقق

سمعة جعلت له أتباعا مخلصين حول العالم.

