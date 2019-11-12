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صديق زار الكويت مع أسرته من دولة الإمارات العربية المتحدة، وبعد جهد وعناء في البحث عن موقع أو وسلية تجعله قريباً من الأحداث الثقافية والفنية في الكويت، اتصل متسائلاً:

- هل عندكم في الكويت تحت مسمى «أين تذهب هذا المساء؟» يؤمن للمتصل جميع الأحداث والمناسبات الفنية والثقافية.

ورحت أخبره عن العديد من المناسبات والعروض المسرحية والسينمائية والمعارض وغيرها.. ولكنه عاد الى سؤاله:

- هل عندكم موقع «أين تذهب هذا المساء في الكويت؟».

وأخبرته عن عدد آخر من المناسبات الثقافية وعروض مركز جابر الأحمد الثقافي وأيضا مركز عبدالله السالم الثقافي، ونشاطات المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وأيضا العروض السينمائية والمهرجانات التشكيلية.

ولكن يظل يلح بسؤاله.. باختصار.. هل عندكم موقع إلكتروني شامل يجيب على سؤالي «أين تذهب هذا المساء في الكويت؟». وأعود للحديث عن جميع الأنشطة والفعاليات التي أعرفها، ومهرجان السينما الذي انتهى منذ أيام وأيضا عن كم من المناسبات والتظاهرات الثقافية والفنية والإعلامية.. هنا وهناك في أرجاء الكويت الحبيبة. ولكن صديقي الإماراتي.. عاد إلى سؤاله.. أين تذهب هذا المساء في الكويت. وأنا بدوري أتساءل.. لماذا لا يكون لدينا مثل هذا الموقع؟!

وعلى المحبة نلتقي

