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اختير السينوغراف الكويتي د. خليفة الهاجري رئيس رابطة اعضاء هيئة تدريس المعهد العالي للفنون المسرحية عضو لجنة تحكيم مهرجان بلا إنتاج الدولي للمسرح الذي يقام في الاسكندرية. وأعلنت إدارة المهرجان عن لجنة تحكيم العروض المسرحية المشاركة في الدورة العاشرة وتتكون من المخرج عصام السيد من مصر رئيسا، وعضوية كل من: ميهائيلا ميهوت (الولايات المتحدة الأميركية)، جوهانا إليزابيث (هولندا) إضافة إلى الهاجري. ويقام المهرجان تحت رعاية وزارة الثقافة، ويفتتح في قاعة المؤتمرات الكبرى في مكتبة الإسكندرية في السابعة مساء الأحد القادم. وتقام فعاليات الدورة العاشرة ما بين 17 حتى 22 الحالي على مسارح مكتبة الإسكندرية وبيرم التونسي وقصر ثقافة الانفوشي. وتحمل هذه الدورة الاستثنائية اسم الفنان السكندري الراحل طلعت زكريا، ويرأس المهرجان د. جمال ياقوت ومدير المهرجان الفنان إبراهيم الفرن، ويشارك في تنظيمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة د. أحمد عواض، ومكتبة الإسكندرية التي يرأسها د. مصطفى الفقي، والبيت الفني للمسرح الذي يرأسه الفنان إسماعيل مختار، ويشارك بالجهود التطوعية حوالي خمسين شاباً وفتاة.