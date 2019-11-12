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أنقذ حارس المرمى الدولي البولندي فويتشيخ تشيشني وصانع الألعاب الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا فريقهما يوفنتوس من فخ ضيفه ميلان عندما قاداه إلى الفوز عليه 1-0 في الكلاسيكو قمة المرحلة الثانية عشرة من بطولة إيطاليا وأعاداه إلى الصدارة.

وسجل ديبالا الذي دخل في الدقيقة 55 بديلا للبرتغالي كريستيانو رونالدو، هدف الفوز في الدقيقة 77، فيما أنقذ تشيشني مرماه من أهداف عدة لميلان الذي كان الطرف الأخطر والأفضل في المباراة.وهو الفوز العاشر ليوفنتوس، حامل اللقب في الأعوام الثمانية الأخيرة، مقابل تعادلين فرفع رصيده 32 نقطة واستعاد الصدارة بفارق نقطة واحدة من إنتر الذي كان انتزعها مؤقتا السبت بفوزه على هيلاس فيرونا 2-1.وهو الفوز الـ67 ليوفنتوس في مواجهاته لميلان في الدوري مقابل 49 خسارة و57 تعادلا.وهي الخسارة الثانية تواليا لميلان والسابعة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 13 نقطة في المركز الرابع عشر.

وضغط يوفنتوس منذ البداية لكن دون خطورة على مرمى جانلويجي دوناروما بسبب التنظيم الجيد للاعبي ميلان على ارضية الملعب بل أن الضيوف كانوا الأفضل والأقرب إلى حسم النتيجة في أكثر من مناسبة لولا تألق حارس المرمى تشيشني الذي أنقذ مرماه من أهداف محققة عدة. وكانت أول وأخطر فرصة عندما مرر رونالدو كرة إلى الأرجنتيني غونزالو هيغواين داخل المنطقة فسددها قوية ابعدها دوناروما بقدميه الى ركنية (15).ورد ميلان بتمريرة للإسباني سوسو تابعها المهاجم البولندي كريستوف بيونتيك برعونة بجوار القائم الأيسر (18).وكاد ميلان يفعلها برأسية للبرازيلي لوكاس بايتا اثر تمريرة من اندريا كونتي لكن تشيشني أبعدها بصعوبة إلى ركنية (25).

وجرب رونالدو حظه بتسديدة قوية من خارج المنطقة تصدى لها دوناروما (43)، ورد المدافع الفرنسي ثيو هرنانديز بتسديدة قوية من نحو 30 مترا تصدى لها تشيشني بصعوبة (45)، وأخرى لبيونتيك من داخل المنطقة أبعدها تشيشني بصعوبة (45+1).ودفع ساري بديبالا مكان رونالدو (55)، في قرار لم يعجب الدون الذي توجه مباشرة إلى غرف الملابس دون الجلوس على دكة البدلاء مع زملائه.وهي المرة الثانية التي يقوم فيها ساري باستبدال رونالدو بعد الأولى أمام تورينو، وذلك للمرة الأولى منذ انضمام البرتغالي إلى صفوف يوفنتوس صيف العام الماضي، وللمرة الأولى التي يخرج فيها في الدقيقة 55. وبحسب قناة سكاي فإن رونالدو غادر الملعب قبل دقائق من الصافرة النهائية.ورد ساري على سؤال لصحافي القناة في هذا الصدد رونالدو، مشكلة؟، لا بالعكس.وأضاف أنا أشكره على تواجده معنا رغم أنه ليس في كامل لياقته البدنية. فضلت استبداله لأنه بدا لي أنه لم يكن جيدًا جدا. لكنه فعل كل شيء ليكون جاهزًا للعب.وتابع الغضب بسبب الخروج أمر طبيعي وهو أمر جيد لجميع اللاعبين، خاصة أولئك الذين قدموا تضحيات.ولدى سؤاله عما إذا كان سيوبخ البرتغالي، قال ساري لا، هناك درجة للتسامح مع أولئك الذين يحاولون إعطاء كل شيء، موضحا خمس دقائق من الغضب، يبدو ذلك طبيعيًا بالنسبة لي، كما أنه من دواعي سرور المدرب أن يرى لاعبا غاضبا لدى استبداله، والعكس هو ما يقلقني، قبل أن يقدم المزيد من التفاصيل عن حالة رونالدو البدنية. وقال كان يعاني من مشكلة صغيرة في الركبة، لقد تلقى ضربة في التدريب، ومذاك وهو منزعج بعض الشيء. إنه في لحظة لا يستطيع فيها التدرب أكثر من ذلك. يعاني للتسديد بنسبة 100 في المئة. ونجح ديبالا في افتتاح التسجيل بعد تلقيه كرة من مواطنه هيغواين خارج المنطقة فتلاعب بالقائد أليسيو رومانيولي وتوغل داخل المنطقة قبل أن يسددها قوية بيمناه على يمين دوناروما (77). وصعد لاتسيو وكالياري، مفاجأة الموسم، الى المركز الثالث بفوز الاول على ضيفه ليتشي 4-2، والثاني على ضيفه فيورنتينا 5-2.واستغل لاتسيو وكالياري تعثر أتالانتا أمام مضيفه سمبدوريا 0-0، وخسارة الممثل الثاني للعاصمة روما أمام مضيفه بارما.

