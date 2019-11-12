دوليه

انقض كل من أتلتيكو مدريد وإشبيلية على المركز الثالث بفوز الأول على ضيفه إسبانيول 3-1، والثاني على على أرض جاره وغريمه الأزلي ريال بيتيس 2-1 اول من امس في ختام المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الاسباني.

واستغل الفريقان تعثر ريال سوسييداد أمام ضيفه ليغانيس 1-1 الجمعة في افتتاح المرحلة لينتزعا منه المركز الثالث بفارق نقطة واحدة بعدما رفع كل منهما رصيده إلى 24 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف المتصدرين برشلونة وريال مدريد واللذين يملكان «الكلاسيكو» المؤجل بينهما سيقام في 18 ديسمبر المقبل، فيما تجمد رصيد إسبانيول عند ثماني نقاط في المركز التاسع عشر قبل الاخير، وريال بيتيس عند 13 نقطة في المركز السابع عشر. في المباراة الاولى، يدين نادي العاصمة بعودته إلى سكة الانتصارات بعد تعادلين مخيبين في المرحلتين الماضيتين، إلى مهاجمه الدولي ألفارو موراتا الذي ساهم في الهدف الاول، بعدما رفع كرة بينية فوق حارس إسبانيول دييغو إسبانيول، تابعها الأرجنتيني أنخل كوريا برأسه في المرمى (45+1). واحتسب الهدف بعد الاستعانة بتقنية المساعدة بالفيديو «في إيه آر» حيث ألغاه الحكم في الوهلة الأولى بداعي تسلل موراتا.

واضاف موراتا الهدف الثاني بعد تمريرة من فيتولو، فكسر مصيدة التسلل وسدد بيمناه كرة بينية قوية في الشباك (58)، قبل أن يخرج في الدقيقة 80 على وقع تصفيق جماهير على المسافى ذاتها من ملعب «واندا متروبوليتانو» ليحل بدلا منه دييغو كوستا.وعلق موراتا الذي سجل هدفه السابع هذا الموسم في مختلف المسابقات بالقول «الأهم اننا فزنا. دائما اقول انه في النهاية يتعلق بالامر بان نكون معا». واضاف «نحن مجموعة قوية ولا نتأثر بما يُقال عنا. في حال قمنا بما يتوجب علينا القيام به، سنذهب بعيداً هذا الموسم».

واختتم خورخي ميروديو «كوكي» مهرجان التهديف لاصحاب الارض بتسديدة أرضية من داخل المنطقة وكان اسبانيول البادئ بالتسجيل في الدقيقة 38 بفضل سيرجي داردر.

في المباراة الثانية، كان إشبيلية البادئ بالتسجيل عبر تسديدة من الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس أخطأ الحارس جويل روبليس في صدها فمرت تحت يديه (13).وعادل صاحب الارض قبل نهاية الشوط الأول بعد تمريرة عرضية داخل المنطقة من نوليتو تطاول لهاالبرازيلي إيمرسون برأسه وتابعها بتسديدة على الطاير لورنزو مورون (45).ولم يتأخر إشبيلية مع انطلاقة الشوط الثاني في زيارة شباك مضيفه بعد تمريرة من الارجنتيني إيفر بانيغا إلى الهولندي لوك دي يونغ الذي كسر مصيدة التسلل وسدد كرة في مرمى روبليس (55). وفاز أتلتيك بلباو على ضيفه ليفانتي بنتيجة 2-1. ورفع النادي الباسكي رصيده إلى 20 نقطة في المركز السادس موقتا، فيما تجمد رصيد ليفانتي عند 17 نقطة في المركز الثاني عشر.وأكرم ريال مايوركا وفادة ضيفه فياريال بفوزه عليه 3-1.

