دوليه

تقدم مرسيليا الى المركز الثاني في الدوري الفرنسي بفوزه على ليون 2-1، فيما صعد سانت إتيان بدوره للمركز الرابع بتغلبه على مضيفه نانت 3-2، وواصل رين صحوته بفوزه على ضيفه أميان 3-1 اول من أمس في المرحلة الثالثة عشرة.

على ملعب «فيلودروم» في مرسيليا وامام 65421 متفرجا (رقم قياسي)، أنهى صاحب الارض بفضل نجمه غوستافو باييت صاحب الهدفين، سلسلة من خمس هزائم أمام ليون في الدوري، وكان صاحب الارض البادئ بالتسجيل بعدما احتسب حكم المباراة ركلة جزاء اثر لمسة يد على لاعب ليون البرازيلي تياغو منديش داخل منطقة فريقه، نفذها باييت قوية إلى يسار الحارس البرتغالي أنطونيو لوبيش (18).وحمل هدف باييت الرقم 4000 في تاريخ مرسيليا الذي بات أول فريق يصل إلى هذا الرقم في الـ «ليغ1». واضاف باييت الهدف الثاني بمجهود بدأه بقطع الكرة فعادت إليه بتمريرة داخل المنطقة من ماكسيم لوبيز، ليتلقفها ويسددها أرضية زاحفة في الشباك (39)، مسجلا هدفه الرابع في تسع مباريات، واول ثنائية له في الدوري منذ 10 أغسطس 2018. وعاد ليون إلى أجواء المباراة بعدما نجح في تقليص الفارق اثر تمريرة من البوركينابي برتران تراوري داخل منطقة مرسيليا تابعها ديمبيلي برأسه في الشباك (59)، مسجلا هدفه التاسع في 12 مباراة في الدوري وليتساوى مع مهاجم موناكو وسام بن يدر في صدارة الهدافين.ورفع مرسيليا رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثاني، متأخرا بفارق ثماني نقاط عن باريس سان جرمان المتصدر، فيما تجمد رصيد ليون الذي يشرف على تدريبه رودي غارسيا المدير الفني السابق لمرسيليا عند 16 نقطة في المركز الرابع عشر.

