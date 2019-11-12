دوليه

دافع المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت عن مدربه الإسباني أوناي إيمري، آملا بتغير وضع فريقه أرسنال الإنكليزي بعد عطلة المباريات الدولية.وازداد الضغط على إيمري السبت بخسارة أرسنال أمام ليستر سيتي 0-2 في المرحلة الثانية عشرة من الدوري الممتاز، مكتفيا بفوز وحيد في المراحل الست الأخيرة، ما جعله يتراجع للمركز السادس بفارق ثماني نقاط عن المركز الرابع الأخير المؤهل الى دوري الأبطال الموسم المقبل والذي يحتله حاليا مانشستر سيتي حامل اللقب. وانتقد لاكازيت موقف جمهور «المدفعجية» من المدرب الإسباني الذي لم يحظ بالتقدير الكافي الموسم الماضي حين قدم الفريق سلسلة نتائج مميزة، موضحا «الموسم الماضي حين خضنا 20 مباراة دون هزيمة لم يقل أحد أي شيء بخصوص المدرب».ومشاكل إيمري لا تنحصر بالنتائج، بل أنه يواجه صعوبة في التعامل مع لاعبيه وهو اضطر الى اتخاذ قرار تجريد السويسري غرانيت تشاكا من شارة القائد بسبب شتمه جمهور الفريق ردا على صافرات الاستهجان التي وجهت له لدى استبداله في مباراة المرحلة العاشرة ضد كريستال بالاس (2-2). ورأى لاكازيت «أننا نفتقد الى الثقة ونحن بأمس الحاجة (الآن) لعطلة المباريات الدولية» حيث سيتوقف الدوري الممتاز حتى 23 الشهر الحالي حين يعاود «المدفعجية» نشاطهم بمواجهة ساوثمبتون في «ستاد الإمارات».وأمل الفرنسي «أن نعود بطريقة جيدة. نريد أن نكون بين الأربعة الأوائل بالطبع. نحن الآن على بعد تسع نقاط من تشلسي (الثالث) وليستر (الثاني)، وستكون الأمور صعبة لكن كل شيء ممكن في كرة القدم».

