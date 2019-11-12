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عبر الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الانكليزي عن إعجابه بما قدمه فريقه في الفوز على ضيفه مانشستر سيتي 3-1 أول من امس، في ختام مباريات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنكليزي. لكن كلوب اعترف في الوقت ذاته أنه لم يكن هناك تحكما كافياً بالمجريات، بعدما اعترض لاعبو مانشستر سيتي على عدم احتساب ركلتي جزاء بعد لمستي يد على داخل المنطقة. ورفع ليفربول رصيده بهذا الفوز إلى 34 نقطة، بفارق 9 نقاط أمام مانشستر سيتي الذي استقر بالمركز الرابع بفارق نقطة وراء كل من ليستر سيتي وتشلسي. وقال كلوب في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عقب انتهاء اللقاء: «كانوا جيدين، لقد كانوا جيدين حقا وتوجب علينا الدفاع بكل ما لدينا، لكننا سجلنا أهدافا مذهلة». وأضاف: «كانت مباراة صعبة، الحدة التي ظهرت في اللقاء كانت واضحة، كانت (المباراة) تستحق كل العناء، إنهم يمررون الكرة من الخارج، وكان هناك سترلينغ، كم كان دفاعنا جيدا حتى تحرك؟ لأنه باستطاعتك رؤية ما سيحدث عندما تتوقف عن الدفاع امامه». وأردف: «الشبان كانوا مركزين بالكامل، كان الأمر جيدا للغاية، إنها الطريقة الوحيدة التي نستطيع من خلالها هزيمة سيتي، ربما تفعل فرق أخرى الأمر بطريقة مختلفة، لكن هذه الطريقة الوحيدة التي نستطيع نحن من خلالها هزيمتهم». وعن الهدوء الذي تمتع به فريقه في لقطة الهدف الأول رغم اعتراض لاعبو سيتي على عدم احتساب ركلة جزاء بعد لمسة يد على ألكسندر-أرنولد، قال كلوب: «المشكلة كانت في تقنية الفيديو، رأيت المناقشات قبل الهدف الأول وكنت أنتظر فقط، الأمر لم يعد كما كان، لكن لا مشكلة، أستطيع الاحتفال الليلة». وتابع: «كل المباريات أمام سيتي كانت مشابهة لمباراة اليوم باستثناء المباراة الموسم الماضي، كانت تلك المباراة تتمتع بسيطرة أكبر، إنه ليس الموقف الأكثر جمالا أو الأكثر سيطرة، لكن المباراة كانت مفعمة بالحياة، أحب ذلك».