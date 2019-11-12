دوليه

دافع بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، عن أداء لاعبيه أمام ليفربول، واصفًا إياه بأنه «لا يصدق»، وذلك على الرغم من الهزيمة. وتلقى مانشستر سيتي خسارة مؤلمة أمام ليفربول بثلاثية مقابل هدف، أول من أمس، على ملعب آنفيلد، ليبتعد عن صدارة الترتيب بفارق 9 نقاط. وقال غوارديولا في تصريحات لشبكة «سكاي سبورتس» عقب المباراة: «ما حدث اليوم هو أننا أظهرنا لماذا نحن الأبطال». وأضاف: «الطريقة التي لعبنا بها هنا، جعلتني فخورا بفريقي أكثر من أي وقتٍ مضى». وتابع: «لقد قدمنا أداءً مذهلًا ضد أفضل فريق في أوروبا، وبالطريقة التي لعبنا بها، أنا فخور جدًا». وواصل: «لعبنا بالطريقة التي توضح لماذا نحن أبطال موسمين متتاليين».

وعن سباق المنافسة، قال: «لا يزال هناك 7 أشهر، وإذا فاز ليفربول بالدوري الإنكليزي، سأكون أول من يهنئهم، لأننا لا نستطيع أن ننكر مدى روعتهم». وبسؤاله عن إمكانية الفوز باللقب، أجاب بيب: «لا أعرف، أنا لست ساحرًا، ولا أعرف المستقبل، الآن هناك فترة توقف دولي، ونأمل أن يعود اللاعبون بخير، ويرجع المصابون، من أجل الاستعداد للفوز على تشيلسي». وأوضح: «هنالك 3 فرق تسبقنا في الترتيب لديها فرص أكبر لأن تكون أبطالًاً، لذلك سنحاول، في كرة القدم لا يمكنك الفوز دائمًا، وهنا في آنفيلد، أنا فخور جدًا برؤية فريقي يلعب بهذه الطريقة». وبسؤاله عن لمسة اليد التي لم تحتسب لفريقه، وتبعها هدفًا لليفربول، قال: «من فضلك، اسأل الحكام، من فضلك لا تسألني، اطرح هذا السؤال على حكم اللقاء ومساعديه الذين يقومون براقبون الـVAR، لكن لا تسألوني».