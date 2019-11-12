دوليه

كشف تقرير صحافي بريطاني، عن رغبة مان يونايتد في التعاقد مع السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم لوس أنجلوس غالاكسي الأميركي. وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أن اليونايتد يريد استعادة مهاجم الفريق السابق، لاسيما وأن عقده الحالي مع لوس أنجلوس غالاكسي، ينتهي في شهر ديسمبرالمقبل.

وغادر زلاتان (38 عامًا) مان يونايتد في عام 2018، لينضم إلى الفريق الأميركي، وسجل خلال فترته مع الشياطين الحمر 29 هدفًا. وظهر إبراهيموفيتش بمظهر مميز مع لوس أنجلس بعدما سجل 31 هدفًا وقدم 8 تمريرات حاسمة، حتى الآن. وارتبط زلاتان بالانضمام إلى صفوف ميلان، عقب نهاية فترته مع لوس أنجلوس.

وأضافت أن يونايتد يائس من القدرة على الحصول على تعزيزات مهمة وإضافية للفريق في فترة الانتقالات الشتوية، ولذلك يعد زلاتان أولوية للفريق، خاصة بعد الفراغ الذي تركه الثنائي روميلو لوكاكو وأليكسيس سانشيز بعد رحيلهما لإنتر.

ونوهت بأن مان يونايتد على اتصال مع زلاتان، لإقناعه بالعودة مجددًا لارتداء قميص الشياطين الحمر.