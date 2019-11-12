دوليه

قال جوني إيفانز مدافع ليستر سيتي، إنه من المبكر جدا الحديث عن إمكانية المنافسة على لقب الدوري الإنكليزي، رغم عرض قوي والفوز 2-0 على آرسنال، والتقدم إلى المركز الثاني.

وسجل جيمي فاردي وجيمس ماديسون هدفين في ستاد كينغ باور السبت ليحقق ليستر فوزه السادس في آخر سبع مباريات، وجاءت الهزيمة الوحيدة أمام ليفربول المتصدر.

ويملك فريق بريندان رودجرز نقطة واحدة إضافية عما حصده حتى نفس المرحلة من موسم 2015-2016 عندما فاجأ الجميع بإحراز لقب الدوري لأول مرة، لكن إيفانز قلل من شأن التوقعات قبل خوض الكثير من المباريات في الأسابيع المقبلة.

وقال إيفانز للصحافيين «لا أعتقد أنه سيمكن الحكم على موقفنا حتى نصل إلى فترة عيد الميلاد، لقد أظهرنا قدرتنا على القتال في المباريات لكن يجب أن نواصل ما نفعله ونرى كيف ستصبح الأمور».

وتابع «لدينا ثقة كبيرة في الوقت الحالي، لكن الفترة المقبلة، وخاصة مع الوصول إلى عيد الميلاد، ستمثل اختبارا للجميع في التشكيلة».

وسيلعب ليستر في المباريات الخمس المقبلة في الدوري مع فرق في النصف الثاني من جدول الترتيب، قبل أن يواجه ليفربول ومانشستر سيتي حامل اللقب الشهر المقبل.