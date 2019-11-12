دوليه

اقترب الزمالك من ضم اللاعب علي غزال في فترة الانتقالات الشتوية حيث دخل النادي في مفاوضات مكثفة معه في الفترة الأخيرة استغلالا لتواجده في مصر حاليا.

وظهر أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك في أحد المطاعم مع علي غزال ووكيله.

ويعاني الزمالك في مركز الوسط المدافع بسبب إصابة محمود عبدالعزيز بالرباط الصليبي بجانب عدم جاهزية محمد حسن بالشكل الكامل.

ويجيد غزال اللعب في مركزي الوسط والدفاع حيث لعب مع منتخب مصر في مركز الوسط مع المدير الفني السابق للفراعنة خافيير أغيري.

وخاض غزال عدة تجارب خارج مصر آخرها في نادي فييرنسي البرتغالي الذي انتهى عقده معه في يوليو الماضي لكنه لم ينتقل لناد آخر.

ويسهل عدم ارتباط غزال بعقد مع أي ناد خلال الفترة الحالية مهمة الزمالك في ضمه دون تحمل إدارة النادي أي تكاليف مالية.

من ناحية أخرى يدرس الزمالك استعادة معروف يوسف المعار لصفوف المقاولون العرب في يناير المقبل حال عدم ضم لاعب وسط جديد. وأبدى معروف رغبته الكبيرة في العودة من جديد لصفوف الزمالك خلال الانتقالات الشتوية المقبل واستغلال وجود بند في عقد إعارته للمقاولون العرب يسمح للقلعة البيضاء باستعادته في يناير المقبل. وطلب المحترف النيجيري من الجهاز الفني للمقاولون الموافقة على عودته إذا طلب الزمالك هذا الأمر بشكل رسمي.

