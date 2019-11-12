دوليه

قال جمال الغندور رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم إن الاتحاد يسابق الزمن من أجل تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد «الفار» في مصر هذا الموسم.

وتقدم الاتحاد المصري بطلب إلى المجلس الدولي لكرة القدم «إيفاب» لتطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد.

وتابع الغندور: «الموضوع ليس بسيطا أو سهلا كما يتصوره البعض ونحن نتواصل مع أكثر من جهة سواء مع الاتحاد الدولي للعبة واللجنة المسؤولة عن هذا الأمر والشركات المعتمدة التي تطبق التقنية في العالم».

وزاد: «يجب أن يكون هناك أكثر من عرض ونشكل لجانا لكي يتم اختيار العرض المناسب لكن بدأنا في مشروع تطبيق التقنية بالفعل».

وأضاف: «هناك دورات تدريبية يجب أن يخضع لها الحكام وهناك إدارات عديدة مرتبطة بهذا الأمر».

واستكمل: «لدينا حكم واحد فقط وهو جهاد جريشة الذي يمكنه التعامل مع الفار ويجب أن يكون هناك دورات للحكام للحصول على الرخصة للتعامل مع التقنية أيضا أريد أن تخضع الأجهزة الفنية للأندية لتدريبات لكي يستعدوا للتعامل مع التقنية».

