دوليه

حجز الرامي سعود حبيب بطاقة التأهل الرابعة للكويت لاولمبياد طوكيو 2020 بعد حصوله اول من امس على المركز الثالث في منافسات سكيت في البطولة الاسيوية الـ 14 للرماية المقامة في قطر فيما حصل المنتخب الهندي على المركزين الاول والثاني.وحققت الكويت في البطولة الاسيوية ايضا المركز الثاني والميدالية الفضية في منافسات سكيت (فرق) بفريقها المكون من عبدالله الرشيدي وسعود حبيب ومحمد الديحاني فيما جاء المنتخب القطري اولا والمنتخب الهندي ثالثا.

وأعرب الرامي سعود حبيب عن سعادته بالانجاز الذي حققه في هذه البطولة الاسيوية والذي تمكن من خلالها من حجز بطاقة غالية للكويت لاولمبياد طوكيو الذي يقام العام المقبل مؤكدا حرصه على تحقيق انجازات كبيرة في البطولات المقبلة.وتقدم بالشكر الجزيل للقيادة السياسية الحكيمة للبلاد التي تسعى الى توفير كل مقومات النجاح للرياضيين التي تسهم في تحقيق المراكز المتقدمة في البطولات الاقليمية والعالمية.

بدوره، أشاد رئيس اتحاد الرماية دعيج العتيبي عقب حفل التتويج بما حققه رماة الكويت من انجازات في البطولة الاسيوية واخرها الانجاز الذي تحقق اول من امس وخاصة حجز البطاقة الرابعة في اولمبياد طوكيو 2020.وقال ان الكويت تكون بانجاز الرامي سعود حبيب قد حجزت اربع بطاقات في اولمبياد طوكيو منها بطاقة في بطولات سابقة للرامي منصور الرشيدي وثلاث بطاقات في هذه البطولة على يد الرماة طلال الرشيدي وعبدالرحمن الفيحان وسعود حبيب.واضاف ان رماة الكويت اثبتوا جدارتهم في البطولات الاقليمية والعالمية وكانوا على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم وتمكنوا من حصد ميداليات عديدة في هذه البطولة الاسيوية رغم المنافسة الشديدة من امهر الرماة الذين يمثلون 32 دولة.واكد حرص اتحاد الرماية على بذل كافة الجهود من اجل تهيئة البيئة المناسبة للرماة لتحقيق الانجازات التي تليق برياضة الاباء والاجداد مشيرا الى سعي الاتحاد الى وجود اجيال واعدة تكمل مسيرة ابطال الرماية الذين حققوا على مدار السنوات الماضية انجازات كبيرة للكويت.

ورفع العتيبي التهنئة الى سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد وسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء والشعب الكويتي على الانجازات التي حققتها الرماية الكويتية.

من جهته اعرب امين عام الاتحادين الكويتي والعربي ورئيس وفد الكويت عبيد العصيمي في تصريح مماثل عن سعادته بتحقيق البطاقة التأهيلية الرابعة للكويت في هذه البطولة التي تشهد منافسة قوية من ابطال الرماية في القارة الاسيوية.واكد العصيمي ان الاتحاد الكويتي يعمل على وضع برنامج متكامل لرماة الكويت في الفترة القادمة التي ستشهد مشاركات خارجية في مقدمتها اولمبياد طوكيو في اغسطس المقبل.واضاف ان الرماة الكويتيين سيشاركون في البطولة التجريبية في طوكيو والمقررة في ابريل المقبل اضافة الى معسكرات تدريبية في كوريا الجنوبية وايطاليا ومعسكر مكثف في الكويت استعدادا لبطولة سمو امير البلاد بمشاركة ابطال العالم في رياضة الرماية.واعرب عن شكره للقيادة السياسية الحكيمة والحكومة الرشيدة ولجميع الجهات الداعمة لرياضة الرماية التي تكللت بتحقيق الانجازات لرياضة الرماية الكويتية على المستويين القاري والعالمي.

