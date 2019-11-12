دوليه

قال طبيب المنتخب د. عبدالمجيد البناي إن الجهاز الطبي يحتاج إلى أسبوعين من أجل تجهيز اللاعبين قبل أي مباراة دولية، مؤكداً أن صفوف الأزرق تخلو من الإصابات باستثناء خالد إبراهيم الذي لن يكون قادراً على المشاركة أمام تايوان بعد غد الخميس ضمن الجولة الخامسة من المجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال قطر 2022 وكأس آسيا 2023 في الصين.

وأضاف البناي أن اللاعب لا يكون تحت رقابة كافية في الأندية التي يفتقر بعضها إلى الأجهزة الطبية المتطورة مما يتسبب في تراجع الجانب اللياقي، موضحاً: «أرضيات الملاعب وعدم وجود الأجهزة الطبية المتطورة، بالإضافة إلى نوعية الأطعمة التي يتناولها اللاعب لها تأثير كبير على لياقته البدنية».

وتابع: «نحتاج أسبوعين من أجل إعادة تأهيل اللاعبين من خلال التدريبات اليومية والوجبات الغذائية، لذلك تعتبر المعسكرات مهمة جداً في ظل افتقار الدوري المحلي للاحترافية».

وأشار إلى أن الدوري المحلي ضعيف فنياً وهو ما يدفع بعض اللاعبين إلى المشاركة في المباريات وهم ليسوا في كامل جهوزيتهم، مؤكداً أن الجانب اللياقي لدى لاعبي الأزرق لا يختلف كثيراً عن منتخبات الأردن وتايوان ونيبال، بينما تختلف أستراليا كونها تملك بطولة احترافية.

ولفت البناي إلى أن سوء تجهيز اللاعبين في الأندية، يعود في المقام الأول إلى «ضعف الميزانية»، وقال: «بعض الأندية ليس لديها عيادة طبية ولا طاقم طبي متكامل، وهذا بالطبع يؤثر على الحالة البدنية للاعبين الذين يأتون إلى المنتخب في مستوى لياقي ضعيف».

وذكر البناي أن المصابين الثلاثة عامر المعتوق وسليمان عبدالغفور وخالد إبراهيم دخلوا التدريبات الجماعية، وقال: «اشترك عامر وعبدالغفور بالتقسيمة، فيما فضلت عدم مشاركة خالد في التقسيمة لأنه إصابته تحتاج إلى المزيد من التأهيل»، مشيراً إلى أن استجابة العضلة للعلاج والتأهيل تختلف من لاعب إلى آخر.

ويواصل الأزرق تدريباته اليومية على ستاد نادي الكويت استعداداً لمواجهة تايوان بعد غد قبل المغادرة إلى بوتان من أجل مواجهة المنتخب النيبالي على ملعب تشانغ ليميثانغ يوم 19 نوفمبر الحالي ضمن الجولة السادسة من المجموعة التي يحتل الأزرق المركز الثالث فيها برصيد 4 نقاط جمعهما من الفوز على نيبال والخسارة أمام أستراليا والتعادل مع الأردن، فيما تتصدر أستراليا المجموعة برصيد 9 نقاط بفارق نقطتين عن الأردن الثاني، وتحتل نيبال المركز الرابع برصيد 3 نقاط، وتتذيل تايوان المجموعة دون رصيد. من جانب آخر، قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة فتح بوابات الدخول للجماهير بالمجان في مباراة الأزرق مع ضيفه التايواني المقررة على ستاد نادي الكويت وذلك تقديراً للجماهير الكويتية الوفية.

