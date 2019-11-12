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حقق الكويت انتصارا مستحقا على الشارقة الاماراتي 26-22 في اللقاء الذي جمعهما أمس ضمن منافسات المجموعة الاولى في بطولة الأندية الآسيوية الـ22 لكرة اليد المقامة في كوريا الجنوبية لغاية 17 نوفمبر الحالي، فيما فاز العربي القطري على هاوكس الكوري الجنوبي 32-24 ضمن المجموعة ذاتها.

وبهذا الفوز اقترب الابيض بصورة كبيرة من التأهل إلى نصف النهائي حيث ينتظر الفريق مباراة الغد بين العربي والشارقة التي ستحدد الفريقين المتأهلين في المركزين الاول والثاني.

ويتصدر الكويت والعربي ترتيب الفرق برصيد 6 نقاط من اربع مباريات للأبيض و3 للنادي القطري، يأتي بعدهما الشارقة بـ4 نقاط ثم زاغروس وهاوكس دون رصيد من النقاط.

ويحتاج الكويت إلى فوز العربي القطري أو تعادل الفريقين لضمان بلوغ نصف النهائي وهو الامر المرجح كون الفريق القطري يعتبر من الفرق المرشحة للقب، فيما ستدخل الفرق الثلاثة في حسبة فارق الاهداف في حال فوز الشارقة.

وفي المجموعة الثانية ودع ممثل الكويت الثاني النادي العربي البطولة بالهزيمة الرابعة على التوالي وجاءت أمام نادي فولاذ الايراني 25-31. ولم يقدم الاخضر المستوى المأمول منه في البطولة وهو فشل لغاية الآن في تحقيق اي فوز حيث يتذيل ترتيب الفرق دون رصيد من النقاط.

