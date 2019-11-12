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يخوض الكويت في 05:30 مساء اليوم لقاء السوبر الكويتي الاماراتي أمام مضيفه نادي شباب الأهلي في الامارات. ويأتي اللقاء ضمن خطة التعاون بين الاتحادين الكويتي والاماراتي سعياً منهما لتطوير اللعبة من خلال اقامة مثل هذه المباريات المشتركة التي تسهم في رفع المستوى العام للعبة.

وأجلت لجنة المسابقات لقاء الأبيض مع القادسية ضمن منافسات بطولة كأس الاتحاد الذي كان من المفترض أن يقام اليوم إلى الاسبوع المقبل. وكان وفد الأبيض غادر أمس إلى دبي برئاسة نائب رئيس جهاز الكرة الطائرة محمد كامل، ويضم الوفد مدير الفريق منصور الشمري، والمدرب التونسي خالد بلعيد، ومساعديه محمد عبد القادر وعبد الله طالب، وأخصائي العلاج الطبيعي مهدي البكوش بالإضافة إلى 12 لاعباً هم عبد الله جاسم، عامر السليم، فيصل العجمي، سلطان خلف، عبد الله بوفتين، إبراهيم صفر، جاسم الصباغة، محمد الديحاني، عزيز نجم، حمد حماد، أحمد العبيد، والمحترف الكوبي رولاندو سبيلا.

ويسعى الأبيض إلى تقديم عرض قوي والتتويج باللقب الأول لكأس السوبر المشترك. ويعتبر شباب الأهلي من أميز الفرق الاماراتية حيث حقق بطولة كأس السوبر الاماراتية على حساب نادي العين خلال مايو الماضي.

من جانب آخر، تقام اليوم الجولة الخامسة الأخيرة من بطولة كأس الاتحاد باقامة 4 مباريات تجمع العربي مع اليرموك في 06:00 مساء على صالة القادسية، والشباب مع الساحل في 06:00 على صالة التضامن ضمن المجموعة الأولى، فيما يلعب في المجموعة الثانية كاظمة مع الجهراء في 05:00 على صالة الاول، والتضامن مع الصليبخات في 07:00 على الصالة ذاتها.

