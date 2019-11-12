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كرم مجلس إدارة نادي خيطان مساء الأول من أمس لاعب النادي الناشئ حسين دشتي نظير سلوكه الحضاري والأخلاقي مع زميله لاعب التضامن أثناء مشاركتهما في منافسات بطولة اختراق الضاحية التي نظمها اتحاد العاب القوى أخيرا. وقام اللاعب دشتي بتصرف قبيل نهاية السباق جسد معاني الاخلاق الرياضية التي تدعو لها الرياضة وذلك عندما رفض تخطي منافسه المصاب من نادي آخر اذ اخذه بيده ورافقه ليصلا سويا الى خط النهاية في لفتة حازت على اعجاب جميع متابعي السباق. واعرب رئيس النادي عبدالله العتيبي في تصريح للصحافيين عقب حفل التكريم بحضور امين سر النادي حاكم الطخاخ وولي امر اللاعب عن فخره وجميع منتسبي النادي بما فعله دشتي في السباق والذي جسد الروح الرياضية و الاخلاق العالية التي يتمتع بها لاعبو الكويت واعلائهما على الفوز و الخسارة. وقال العتيبي ان النادي حرص على تكريم اللاعب ليكون قدوة و مثال يحتذى بين اقرانه اللاعبين لتشجيعهم على تفضيل الخلق الرياضي عن ما سواه مثمنا جهود اسرته و مدربه و ادارة اللعبة في غرس هذه القيم النبيلة بنفس اللاعب و زملائه. من جانبه، قال اللاعب دشتي انه و عند اقترابه من خط نهاية السباق لاحظ ان زميله لاعب التضامن يعاني من اصابة و لا يستطيع اكمال السباق ليقرر مباشرة مساعدته لاكمال السباق رغم انه كان بامكانه تخطيه و احتلال مركز متقدما عليه. واوضح دشتي ان تصرفه جاء تقديرا لجهود زميله الذي بذلها اثناء السباق و قبله من خلال التدريبات القوية كونه مر بنفس هذه الظروف معتبرا ان ما فعله هو واجب على كل رياضي لان الرياضة هي اخاء ومحبة قبل التنافس وتحقيق الانجازات. وكان نائب رئيس نادي التضامن سرحان الركاكة كرم اللاعب حسين دشتي تقديراً لسلوكه الاخلاقي والرياضي الرائع، مشيدا بروحه الرياضية التي تجلت في مساعدة منافسه في السباق، مؤكدا ان هذه التضحية مثال يحتذى به لكل لاعب ومتمنياً ان تبقى الاخلاق الرياضية سائدة في جميع الالعاب.

