محلية

أشاد مدير الهيئة العامة للرياضة د. حمود فليطح بالإنجاز الرائع الذي حققه منتخب الجمباز في البطولة العربية التي اقيمت أخيراً في تونس بإحرازه 23 ميدالية ملونة بواقع 6 ذهبيات و9 فضيات و8 برونزيات.

جاء ذلك خلال استقباله بمقر الهيئة رئيس اتحاد الجمباز فهد الصولة ونائبه ناصر حمدان الهلفي وأمين عام الاتحاد العربي محمد عبد الرسول.

وهنأ فليطح ابطال وبطلات المنتخب الواعدين بتحقيق الانجاز وتقديم صورة مشرفة للجمباز الكويتي واعتلاء منصات التتويج بعد ان تمكنوا بإصرار وعزيمة خلاقة من تقديم ملحمة وطنية برفع علم الكويت عاليا خفاقا في هذا المحفل العربي وعزف السلام الوطني لدولة الكويت.

وأضاف ان مسؤولية الهيئة وبتوجيهات من القيادة السياسية هي الاهتمام ودعم ورعاية هذه الشريحة المبدعة من ابنائنا الواعدين، مشيراً الى ان هذا التوجه يحظى باهتمام كبير وتوجيه دائم من قبل وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري. وأكد ان الهيئة ماضية في تقديم كافة اوجه الدعم المناسب لتمكين هذه العناصر المميزة من أبطالنا من مواصلة التألق وتحقيق الإنجازات والوصول بهم الى المستوى العالمي. من جانبه، أشاد الصولة بالدعم الطيب الذى حظى به ابطال المنتخب من قبل الهيئة العامة للرياضة التي حرصت على تيسير كافة الامور المتعلقة بإعداد المنتخب وتهيئته للمشاركة وتحقيق الانجاز العربي الذي يبعث على الفخر والاعتزاز.

