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عيّن اتحاد الكرة الطائرة المدرب التونسي محمد كعبار مديراً فنياً لمنتخب الشباب، كما جدد الاتحاد الثقة في مدرب منتخب الناشئين الوطني جاسم الطراروة للاستمرار على رأس عمله مع منتخب الناشئين، فيما سيتم في وقت لاحق تشكيل الأجهزة الفنية للمنتخبين. وقال أمين سر الاتحاد فوز المعتوق إن الاتحاد يسعى لإعداد المنتخبين بالشكل اللائق استعداداً لخوض الاستحقاقات الخارجية المقبلة والتي يأتي في مقدمتها البطولة الخليجية الـ15 للشباب المقرر أقامتها في عمان خلال الفترة من 9 وحتى 18 أغسطس 2020، والبطولة الآسيوية للشباب تحت 20 سنة المقرر إقامتها في إيران خلال الفترة من 8 الى 16 يونيو 2020.

