وطن النهار

أكد نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين علي حسن عبدالحسين محمد حرص الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين على رأسهم رئيس مجلس الإدارة السيد ابراهيم طاهر البغلي على مشاركة لتنفيذ برامجنا وخططنا التنموية وأهدافنا المتمثلة في نشر الوعي بين المسنين وأسرهم عن خدمات رعاية المسنين التي تقدمها وزارة الصحة والمؤسسات والوزارات الأخرى وتوعيتهم عن التشريعات المتعلقة برعاية المسنين. والعمل على توعيه المسنين والأسر والمجتمع بسمات الشيخوخة والتطورات التي تطرأ على المسنين نتيجة الشيخوخة وكيفية المساعدة على تجاوز مشكلاتهم المتعلقة برعاية وخدمة وتأهيل المسنين المستفيدين من الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة للمواطنين والمقيمين.

وأشار علي حسن في كلمته بمناسبة انعقاد الدورة التدريبية بعنوان «رعاية مريض الزهايمر في المنزل» التي نظمتها الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة إدارة الخدمات الصحية لكبار السن بوزارة الصحة فندق راديسون بلو خلال الفترة من 27 إلى 28 أكتوبر 2019م وذلك برعاية وحضور رئيس مجلس ادارة الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين السيد ابراهيم طاهر البغلي ونائب رئيس مجلس ادارة الجمعية السيد علي حسن واعضاء مجلس ادارة الجمعية وحضور مدير ادارة الخدمات الصحية لكبار السن بوزارة الصحة بالإنابة د. ابراهيم عبدالله الحمادي ورئيسة قسم خدمات كبار السن بادارة الخدمات الصحية بوزارة الصحة د. آسيا حمدان رئيسة المتابعة والتنسيق في ادارة كبار السن بوزارة الصحة د. غيداء وليد مندني المحاضرين المتخصصين في هذا المجال في الكويت د. علي القطان ود. هديل العثمان ود. دلال بو حمدي ود. ابراهيم ومن المملكة العربية السعودية د. وليد الكريدي ود. هاشم بالبيد أعضاء اللجنة العلمية في جمعية الزهايمر بالرياض وعدد ما يقارب 50 مشاركاً ومشاركة في الدورة التدريبية.

أشار الى ان الهدف من خلال عمل الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين تأصيل وتعزيز العمل المجتمعي مع كبار السن بما يتفق وتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف، ودستورنا، وعاداتنا العربية الأصيلة، وانطلاقاً من مسؤوليتنا الأدبية والاجتماعية بتعزيز العمل الأهلي تجاه المسنين في المجتمع. وقال علي حسن اننا أخذنا على عاتقنا أهمية الاستمرار في تنفيذ برنامج الشراكة الاجتماعية وتعزيز دور أفراد ومؤسسات المجتمع المدني في دعم البرامج والأنشطة المعنية برعاية وخدمة وتأهيل المسنين بدرجة تدعم وتمكن وزارات ومؤسسات الدولة من تحقيق الأهداف العامة لها بشأن تقديم أفضل الخدمات والاهتمام بالشؤون والقضايا العامة للمسنين وضمان حصولهم على جميع حقوقهم من خلال نظم وأساليب الرعاية والخدمة والتأهيل المختلفة.

واكد علي حسن ان التعاون مع ادارة الخدمات الصحية لكبار السن بوزارة الصحة جاء تنفيذاً لنصوص مذكرة التفاهم المبرمة بين الجمعية ووزارة الصحة بتاريخ 14/2/2017م، والتي تنص على أهمية تبادل المعارف والخبرات المعلومات المختلفة في مجال رعاية كبار السن، ودعم وتبنى المبادرات الايجابية في مجال رعاية كبار السن مع تسخير الامكانات المتاحة لديها للعمل المشترك لنشر الوعى بين أفراد المجتمع عن حقوق كبار السن في الرعاية المتكاملة ونشر القيم الداعمة لاحترام وتوقير كبار السن ورعايتهم .

وفي الختام تقدم علي حسن بخالص الشكر والتقدير لجميع الزملاء الحضور ولجميع الأخوات والأخوة بمختلف مسمياتهم ومستوياتهم الوظيفية والمهنية من العاملين في وزارة الصحة على ما يولونه من رعاية متميزة لقضايا المسنين وعلى جهودهم المبذولة في دعم العمل الإنساني وتميزهم في تنظيم فعاليات الدورة التدريبية، وأتمنى للجميع دوام الصحة والعافية ومزيداً من التقدم والرقي في شتى المجالات.

ومن جانبه، أكد مدير ادارة الخدمات الصحية لكبار السن بوزارة الصحة بالإنابة د. إبراهيم عبدالله الحمادي ان العالم يشهد ظاهرة زيادة عدد كبار السن بصورة متسارعة وما تشكله هذه الزيادة من عبء على الاقتصاد والقطاع الصحي والاجتماعي ناهيك عن نوعية الحياة التي نصبوا أن يعيشها كبير السن وعدم معاناته في هذه المرحلة العمرية.

وأوضح الحمادي ما قامت به إدارة الخدمات الصحية لكبار السن - وزارة الصحة منذ انشائها عام 2014 وحتى الآن من تدريب الكوادر القادرة على تقديم الخدمات الصحية الشاملة لكبار السن وفتح العيادات حتى بلغ عددها في الوقت الحالي 22 عيادة موزعة في مراكز الرعاية الصحية الأولية وعمل الدورات لأهالي كبار السن على كيفية رعايتهم بالمنزل وكذلك التسيير المحدود للزيارات المنزلية لكبار السن بالمنزل ومحاولة التوسع بتلك الزيارات في المستقبل العاجل وكذلك نشر الثقافة الصحية بين كبار السن بالوسائل المختلفة الممكنة ووضع الخطط العلاجية لمكافحة الامراض مثل خطة الخرف وخطة مكافحة حالات السقوط عند كبار السن وخطة مكافحة الاكتئاب عند هذه الفئة العمرية ونوه الدكتور ان الادارة تمد يد العون والتعاون الى جميع الجهات الحكومية والاهلية من أجل تطوير الخدمات المقدمة لكبار السن وفق الخطة الاستراتيجية الصحية الوطنية التي وضعتها الادارة. ودعا الحمادي الى توحيد الصفوف وشد الهمة من أجل تحقيق التشيخ الصحي والذي عرفه على انه الحفاظ على القدرة الوظيفية لكبار حتى تمكنهم من القيام بحاجياتهم الأساسية وبناء العلاقات الإيجابية والحفاظ عليها والحفاظ على القدرة العقلية والفهم والحركة والمساهمة في بناء الوطن والمجتمع. وفي الختام تقدم د. ابراهيم الحمادي بالشكر الجمعية الخيرية الكويتية لرعاية وتأهيل كبار السن وشركة العيسى للحلول الصحية المنزلية على دعمهم في نجاح دورة تدريب الاهالي على رعاية مرضى الزهايمر بالمنزل آملا زيادة مثل هذا التعاون لخدمة هذه الفئة العزيزة علينا.. كما تقدم بالشكر الجزيل الى راعي الدورة وزير الصحة د. باسل حمود الصباح على رعايته للدورة وكذلك الضيوف الافاضل من المملكة العربية السعودية والمحاضرين بالدورة واللجنة المنظمة ولكل من أسهم بدعم الدورة وشكر خاص للعم ابراهيم البغلي على دعمه اللامحدود لنا.

