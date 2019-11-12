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مال وأعمال

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الكويت خفضت أسعار الخام لآسيا


خفضت الكويت أسعار البيع الرسمية لخام التصدير الرئيس في ديسمبر، إلى 1.65 دولار فوق متوسط أسعار عُمان/دبي المعروضة، بانخفاض 35 سنتاً للبرميل مقارنة مع الشهر السابق.
وقال مصدران لـ «رويترز»، إن الكويت رفعت سعر البيع الرسمي للخام الخفيف الممتاز الكويتي لشهر ديسمبر ، إلى 5 دولارات للبرميل فوق متوسط عُمان/ دبي، بزيادة 1.50 دولار عن الشهر الماضي. يأتي رفع الكويت لسعر الخام الخفيف الممتاز عقب تحرك السعودية لرفع سعر البيع الرسمي لخامات العربي الخفيف جداً والعربي الممتاز والعربي الخفيف للعملاء في آسيا في سبتمبر


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