مال وأعمال

شهدت الأسواق المالية أداءً إيجابياً للشهر الثاني على التوالي في شهر أكتوبر، حيث اقتربت الولايات المتحدة والصين من التوصل إلى اتفاق مبدئي بين الطرفين، كما خفض الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة للمرة الثالثة منذ فصل الصيف، بينما تزايدت الآمال بقرب التوصل إلى حل بشأن قضية انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي. ومن جهة أخرى، قام صندوق النقد الدولي بتعديل توقعات النمو العالمي للعامين الحالي والمقبل متوقعاً أن يسجل الاقتصاد العالمي نمواً معتدلا بنسبة 3.0 في المئة و3.4 في المئة على التوالي، مع التحذير من المخاطر السلبية التي تتعرض لها آفاق الاقتصاد العالمي.

وعلى الرغم من أن التوقعات جاءت أكثر تشاؤماً إلا أنها كانت محتملة إلى حد كبير. وفي ذات الوقت، تراوحت أسعار مزيج خام برنت في حدود 60 دولاراً للبرميل في أعقاب تقلبات الأسعار خلال شهر سبتمبر على خلفية الهجوم على المنشآت النفطية السعودية.

الاقتصاد الأميركي

لاتزال البيانات الاقتصادية الأميركية متباينة، إلا أنها تشير في الأغلب إلى تسجيل معدلات نمو معتدلة مع استمرار المخاطر السلبية. إلا أن المؤشرات المستقبلية مازالت في حالة ركود بما يعكس فقدان الزخم مقارنة بالعام الماضي، هذا بالإضافة إلى تأثير الحرب التجارية والمخاوف بشأن الدورة الاقتصادية التي شارفت على الانتهاء. وبلغ مؤشر مديري المشتريات لقطاعي التصنيع والخدمات عند مستوى 51 بنهاية شهر أكتوبر، مشيراً إلى ضعف النمو في الربع الرابع.

وفي إطار سعي الاحتياطي الفيدرالي للحد من المخاطر السلبية على النمو، أقدم على خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس للمرة الثالثة منذ يوليو كما كان متوقعاً، كما أبقى على النطاق المستهدف لمعدل الفائدة الفيدرالي عند مستوى 1.50-1.75 في المئة. إلا أنه تم اعتبار خفض أسعار الفائدة كخطوة تشدديه حيث صوت اثنان من أصل عشرة أعضاء مرة أخرى للإبقاء على السياسة النقدية دون تغيير، كما أشارت التعليقات التي ادلى بها رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي بعد الاجتماع إلى أن ما أطلق عليه «تعديل منتصف الدورة» لأسعار الفائدة قد انتهى في الوقت الحالي، ما يعني عدم إجراء المزيد من التخفيضات. وتتوقع أسواق العقود الآجلة استقرار أسعار الفائدة دون تغير حتى الربيع المقبل وهناك فرصة بنسبة 73 في المئة لخفضها بواقع مرة واحدة على الأقل بنهاية العام 2020.

نمو منطقة اليورو ضعيف

تستمر الحرب التجارية ومخاوف انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي في الضغط على نمو منطقة اليورو. فقد جاء نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من العام أفضل قليلاً من المتوقع، إلا أنه ما يزال متواضعاً عند مستوى 0.2 في المئة على أساس ربع السنوي، ودون تغيير عن الربع الثاني، في ظل استقرار معدلات النمو في فرنسا وإسبانيا عند مستوى 0.3 في المئة و0.4 في المئة على التوالي. كما تراجعت المعنويات الاقتصادية في المنطقة إلى أدنى مستوياتها المسجلة في أربعة أعوام، مع وجود علامات تشير إلى أن حالة عدم اليقين السائدة في قطاع الصناعة بدأت تؤثر في قطاع الخدمات والقطاع الاستهلاكي الذين أظهرا المزيد من المرونة حتى الآن.

وفي أعقاب الانقسامات العامة حول التدابير التحفيزية الأخيرة، اتخذ صانعو سياسات البنك المركزي الأوروبي موقفاً موحداً في اجتماعهم المنعقد في أكتوبر، والذي كان الاجتماع الأخير لماريو دراجي كرئيس للبنك قبل أن تحل محله كريستين لاجارد في الأول من نوفمبر. وبعد أن قام المركزي الأوروبي بخفض سعر الفائدة على الودائع إلى -0.5 في المئة في سبتمبر، أعاد البنك برنامج شراء الأصول بمعدل 20 مليار يورو شهريا اعتبارا من نوفمبر وتعهد بعدم رفع أسعار الفائدة حتى يتمكن التضخم في منطقة اليورو - والذي انخفض إلى أدنى مستوياته المسجلة خلال ثلاثة أعوام - وبلغ 0.7 في المئة في أكتوبر من التعافي «بقوة» قريباً من مستوى 2% المستهدف. وفي ذات الوقت، فانه نظراً إلى مزيج من العوامل التي تتمثل في القيادة الجديدة للبنك المركزي الأوروبي والشكوك المستمرة داخل البنك حول فعالية السياسة النقدية المتبعة، فقد يكون العائق أمام تطبيق المزيد من الإجراءات التحفيزية قد تم رفعه بعد رحيل دراجي. ويبدو أن لاجارد مستعدة للدفاع عن موقف مالي أكثر توسعاً من الحكومات الوطنية مع توافر حيز كافي لدعم النمو الاقتصادي، إلا أنها قد تتطلع أيضاً إلى تغيير أدوات وأهداف السياسة النقدية الخاصة بالبنك في ضوء استمرار التضخم.

وفي المملكة المتحدة، نجح رئيس الوزراء بوريس جونسون في تأمين صفقة انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي، إلا أنه اضطر إلى طلب تمديد لمدة ثلاثة أشهر بعد الموعد المقرر بنهاية أكتوبر بعد أن رفض البرلمان التصديق على الاتفاق وفقاً للجدول الزمني المقترح من الحكومة. وفي مواجهة المحاولات التي تعرض لها جونسون للتأثير على صفقته او عرقلتها قام بالدعوى لإجراء انتخابات عامة قاومها النواب منذ فترة طويلة على أمل تغيير الديناميكية البرلمانية. ورغم تقدم حزب المحافظين في صناديق الاقتراع بفارق كبير، إلا أن انتخابات ديسمبر - أول انتخابات يتم اجراؤها في المملكة المتحدة خلال شهر ديسمبر منذ العام 1923 - قد تأتي بنتائج عكسية على رئيس الوزراء حيث أعطت المجال لتضييق نطاق الاقتراع أثناء الحملة الانتخابية واحتمال قيام الشعب بإجراء تصويت تكتيكي بغض النظر عن الانتماء الحزبي بما يعكس وجهات نظرهم حول انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي.

