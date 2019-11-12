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انخفاض هامشي لأسعار النفط


ظلت أسعار مزيج خام برنت في نطاق ضيق خلال معظم شهر أكتوبر تراوح ما بين 58 و62 دولاراً للبرميل وأنهى الشهر على انخفاض هامشي بنسبة 0.9 % على أساس شهري عند مستوى 60.2 دولاراً للبرميل.
وفي ظل عودة إنتاج الخام السعودي إلى مستويات «طبيعية» في أكتوبر بعد الهجمات التي تعرضت لها المنشآت النفطية،، حل محلها المخاوف المتعلقة بتعثر نمو الاقتصاد العالمي مجدداً. من جهة أخرى، خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب على النفط لعامي 2019 و 2020 بمقدار 0.1 مليون برميل يومياً إلى 1.0 مليون برميل يومياً و 1.2 مليون برميل يومياً على التوالي. من جهة العرض، تكتمت منظمة الأوبك وحلفائها حول خفض الإنتاج مجدداً، مفضلين الانتظار حتى الاجتماع الوزاري المقرر انعقاده في شهر ديسمبر قبل إصدار أي تصريحات وذلك على الرغم من استبعادنا لإجراء المزيد من الخفض. وفي ذات الوقت، بلغ إنتاج الخام الأميركي مستويات مرتفعة جديدة بلغت 12.6 مليون برميل يوميا في أكتوبر على الرغم من استمرار تراجع عدد منصات الحفر النفطية في العام 2019.


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