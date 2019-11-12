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مال وأعمال

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أداء جيد لدول الخليج في ممارسة الأعمال و التنافسية


اتبعت معظم دول مجلس التعاون الخليجي خطى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في خفض أسعار الفائدة القياسية بمقدار 25 نقطة أساس في شهر أكتوبر.
كما تمكنت الدول الخليجية من تسجيل أداء جيد على صعيدي مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي وأحدث تصنيف للقدرة التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
حيث قفز ترتيب سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في السعودية 30 مركزاً لتصل إلى المرتبة 62، بينما احتفظت الإمارات بصدارتها على مستوى الدول الخليجية في المرتبة 16، وشهدت الكويت تحسناً ملحوظاً في كلا المؤشرين.


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