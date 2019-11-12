مال وأعمال

أوضحت الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار (كفيك) في تقريرها لشهر أكتوبر عن الأسواق المالية ان مؤشر MSCI للأسواق الخليجية انخفض بنسبة 2.65- في المئة خلال الشهر، حيث سجل مؤشر تاسي السعودي أسوء أداء متبوعًا بمؤشر بورصة قطر العام في قطر، بينما جاء أفضل أداء من سوق أبوظبي وسوق الكويت.

سجل مؤشر التداول للأسهم السعودية انخفاضاً ملحوظاً، حيث انخفض بنسبة 4.30- في المئة خلال الشهر بسبب الضغط من قطاع الإعلام 15.72-في المئة، وقطاع إنتاج الأغذية بنسبة -15.24 في المئة، وقطاع الاتصالات بنسبة 10.39- في المئة.

وفي قطر، سجل المؤشر القطري انخفاضاً بنسبة 1.50- في المئة خلال الشهر، حيث حقق قطاع التأمين انخفاضاً بنسبة 9.22- في المئة، وقطاع الصناعة انخفاضاً بنسبة 5.82- في المئة. وفي سلطنة عمان، إنخفض مؤشر MSM 30 بنسبة 0.44- في المئة في شهر أكتوبر مدفوعًا بشكل رئيس بإنخفاض قطاع الخدمات بنسبة 2.09- في المئة وقطاع الصناعات بنسبة 1.97- في المئة.

أما في دولة الإمارات العربية المتحدة، انخفض مؤشر سوق دبي المالي 1.23-في المئة مع أداء ضعيف جاء من قطاع التأمين بنسبة 5.20- في المئة، يليه قطاع الخدمات بنسبة 4.17- في المئة، وقطاع العقارات بنسبة 3.34- في المئة. وفي أبوظبي، ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 1.00+ في المئة مع أداء قوي جاء من قطاع العقارات بنسبة 11.65+ في المئة، وقطاع البنوك بنسبة 1.07+ في المئة. وفي الكويت، ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.69+ في المئة مع مساهمة إيجابية من قطاع الاتصالات بنسبة 4.43+ في المئة.

وفي البحرين، ارتفع مؤشر سوق البحرين للأوراق المالية بنسبة 0.44+ في المئة مدعوماً من قطاع الخدمات بنسبة 1.39+ في المئة.

الأسواق العالمية:

شهدت أسواق الأسهم العالمية ارتفاعاً خلال شهر أكتوبر، حيث سجل مؤشر MSCI للأسواق العالمية ارتفاعاً بنسبة 2.45+ في المئة خلال الشهر، كما سجل مؤشر NIKKEI 225 أفضل أداءً ويليه المؤشر الألماني ومؤشر S&P 500. وفي الولايات المتحدة الأميركية، ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 2.04+ في المئة ويرجع ذلك للتوقعات باستمرار المجلس الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة والتقدم الإيجابي في العلاقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين حيث يقوم الطرفان بوضع اللمسات الأخيرة على المرحلة الأولى من الصفقة.

بالإضافة إلى ذلك، خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس للمرة الثالثة لهذا العام، مشيراً بذلك إلى التضخم الخفيف والمخاوف بشأن النمو العالمي. وفي اليابان، سجل مؤشر NIKKEI 225 أفضل أداءً، حيث ارتفع المؤشر بنسبة 5.38+ في المئة، وكانت الزيادة مدعومة باستعداد الحكومة ودعمها للاقتصاد عن طريق التسهيل المالي والإنفاق المرن والإصلاحات الهيكلية. أما في ألمانيا، ارتفع المؤشر الألماني DAX بنسبة 3.53+ في المئة، وجاء ذلك الارتفاع مدعوماً من البنك المركزي الأوروبي. وفي المملكة المتحدة، سجل مؤشر FTSE 100 إنخفاضاً بنسبة 2.16- في المئة خلال الشهر بسبب المفاوضات لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي حيث لم يتمكن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من تسليم مذكرة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول الموعد النهائي واضطر البرلمان البريطاني إلى طلب تمديد من الاتحاد الأوروبي.

وفي الصين، ارتفع مؤشر Shanghai Composite بنسبة 0.37+ في المئة حيث تعمل الولايات المتحدة والصين على إكمال المرحلة الأولى من الصفقة التجارية.

في أسواق السلع، ارتفعت أسعار النفط مع ارتفاع خام غرب تكساس WTI بنسبة 0.37+ في المئة ليغلق عند 54.2 دولاراً للبرميل، وارتفع خام برنت Brent بنسبة 1.95+ في المئة ليغلق على 59.6 دولاراً للبرميل. ويعود هذا الارتفاع في أسعار النفط الخام بسبب انخفاض إنتاج أوبك والتقدم في المراحل الأخيرة من الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

