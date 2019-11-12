مال وأعمال

تنطلق في الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم «الثلاثاء»، فعاليات منتدى الحكومة الإلكترونية السابع والمعرض التكنولوجي المصاحب له بقاعة البركة في فندق كراون بلازا، وذلك تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، حيث يمثل سموه في حفل الافتتاح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات أنس الصالح.

وفي هذا السياق، قال مجدي صبري المدير التنفيذي لشركة نوف إكسبو «NoufEXPO»، المنظمة للمنتدى: «لاشك أن هذه الرعاية الرسمية الرفيعة المستوى والمستمرة على مدى كل دورات المنتدى، تعكس الاهتمام الحكومي الرسمي بدور برامج الحكومة الإلكترونية في الانتقال بالخدمات الحكومية بالكويت إلى المراتب العالمية، كما تعكس دعما لدور المنتدى في مساندة الجهات الحكومية للقيام بدورها كاملا في هذا المجال.

محاور المنتدى

وفيما يخص محاور المنتدى لهذا العام، قال صبري: «بالإضافة إلى المحاضرات المتعلقة بالاتجاهات والتقنيات الحديثة للحكومة الذكية، فقد عمدنا هذا العام لإدخال ورشتي عمل متخصصتين ضمن فعاليات المنتدى، حيث جاءت ورشة عمل الذكاء الاصطناعي: التقنيات وتطبيقات عملية التي تقدمها شركة Microsoft لتعرف القائمين على التخطيط وتطوير الخدمات الحكومية الذكية على تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تعد ثورة تكنولوجية جديدة بدأت تأخذ أبعادا متطورة وغير مسبوقة في قدرة البرمجيات وتطبيقاتها، ولنا في تقنيات المركبات الذاتية القيادة والخدمات الصحية والتعليمية والقانونية الآلية والتعرف على الوجوه والواقع الافتراضي (Virtual Reality) والواقع المعزز (Augmented Reality) دليل واضح على ما تتجه له صناعة البرمجيات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي مدعومة بالقدرات المتنامية لمراكز الحوسبة السحابية».

وأضاف: «أما ورشة عمل متابعة الاستراتيجيات وقياس الأداء التي تقدمها شركة Techno-Management فهي موجهة إلى الجهات والإدارات في كل من القطاعين العام والخاص، وتقدم الشركة من خلال هذه الورشة نظاما آليا متكاملا يتيح للمؤسسات بمختلف أنواعها وضع استراتيجيتها وتحديد أهدافها وخططها ومؤشرات أدائها وخططها، وكذلك متابعة تنفيذ تلك الخطط آليا وربط ذلك بالاستراتيجية والأهداف، وهذا يتيح لإدارة المؤسسة معرفة دقيقة بوضع أداء المؤسسة والعاملين فيها والإنجازات التي يقومون بها والتحديات التي يواجهونها لحظيا لاتخاذ الإجراء المناسب في حينه، كما يسهم هذا النظام في رفع مستوى الإنتاجية والشفافية ومكافحة الهدر والفساد».

شكر وتقدير

وفي ختام تصريحه، توجه المدير التنفيذي لشركة NoufEXPO بالشكر لجميع المؤسسات التي أسهمت في انعقاد المنتدى، وخص بالذكر الشركات الراعية، وهي شركة ميكروسوفت (Microsoft) وشركة زيروكس صناعات الغانم (Xerox Alghanim Industries) وشركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية (Gulf Cable & Electrical Industries Company) وشركة الاتصالات المتنقلة زين (Zain) وبيت التمويل الكويتي (KFH) وبنك الائتمان الكويتي (KCB) والهيئة العامة للصناعة وشركة تكنومانجمنت. ورحب صبري بشكل خاص بضيوف الكويت، متمنيا لهم إقامة طيبة وللجميع لقاء مثمرا يحقق آمالهم وطموحاتهم.

