مال وأعمال

أصدرت شركة مجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار، إفصاحاً كاملاً بشأن أهداف تخفيض رأسمال الشركة.

وقالت الشركة في بيان للبورصة إن أول أهداف تخفيض رأس المال هو فصل الاستثمارات طويلة الأجل غير الاستراتيجية مرتفعة القيمة ذات العائد المنخفض حالياً، مما سيؤثر بشكل إيجابي على معدل العائد على الأصول وحقوق المساهمين لشركة مجموعة أرزان.

أما ثاني الأهداف، فيتمثل في اتباع نموذج تبسيط الأعمال من خلال إعادة هيكلة رأسمال الشركة الحالي، بالإضافة إلى تعزيز قدرة الشركة على توزيع أرباح للمساهمين، الأمر الذي من المتوقع أن يؤثر إيجابياً على السعر السوقي للسهم.

وأوضحت الشركة أن من ضمن أهداف تخفيض رأس المال، توفير فرصتين استثماريتين منفصلتين للمساهمين مما يمنحهم إمكانية أفضل على تقييم الأداء الفعلي لأصول كل من الشركتين.

وذكرت الشركة أنه تمت مراعاة تنوع الأصول التي سيتم نقلها إلى الشركة التابعة والبالغ قيمتها 51.288 مليون دينار والمقرر توزيع أسهمها على المساهمين على النحو التالي: أسهم في شركات مُدرجة، أسهم في شركات غير مدرجة، حصص في شركات زميلة، حصص في شركات تابعة، حصة في محفظة عقارية، بالإضافة إلى مبلغ نقدي. وأفادت «أرازن» أن الأثر المالي المبدئي للإجراء السابق يتمثل في: انخفاض قيمة الأصول من 160.065 مليون دينار إلى 112.836 مليون دينار، وانخفاض قيمة الخصوم من 51.423 مليون دينار إلى 51.357 مليون دينار، وانخفاض رأس المال من 80.288 مليون دينار إلى 29 مليون دينار. كما يتمثل الأثر المالي في ارتفاع احتياطي القيمة العادلة من (6.996 ملايين دينار) إلى 89.556 ألف دينار.

