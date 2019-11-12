مال وأعمال

أظهرت البيانات المالية لشركة ياكو الطبية ارتفاع ارباح الربع الثالث من العام الحالي حيث بلغت أرباح الفترة 28.17 ألف دينار (92.9 ألف دولار)؛ مقابل خسائر بقيمة 1.28 مليون دينار (4.22 ملايين دولار) بالربع الثالث من عام 2018.

وبحسب نتائج الشركة للبورصة فقد حققت الشركة أرباحاً بقيمة 231.27 ألف دينار في تسعة الأشهر الأولى من العام الحالي، مقابل خسائر بنحو 1.37 مليون دينار في الفترة المماثلة من العام السابق.

وقالت الشركة في بيان للبورصة إن التحول الإيجابي في النتائج خلال فترات المقارنة يعود إلى احتساب مخصصات في الفترة المالية الماضية وتم تحقيق إيراد نتيجة التسويات.

