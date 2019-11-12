مال وأعمال

أعلن بنك «الإثمار» بنك التجزئة الإسلامي الذي يتخذ من البحرين مقراً له، عن ارتفاع أرباحه لهذه الفترة حيث يواصل البنك تركيزه على نمو خدمة العملاء.

صرح بذلك رئيس مجلس إدارة بنك الإثمار، صاحب السمو الملكي الأمير عمرو الفيصل في أعقاب مراجعة وموافقة مجلس الإدارة على النتائج المالية الموحدة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2019.

وقد أظهرت النتائج المالية لبنك الإثمار تسجيل صافي الربح الخاص بمساهمي البنك بلغ 2.67 مليون دينار بحريني لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2019، أي زاد بنسبة 70.6 في المئة مقابل صافي ربح بلغ 1.56 مليون دينار بحريني سجل في الفترة نفسها من عام 2018. وكان صافي ربح لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2019 قد بلغ 5.28 ملايين دينار بحريني، أي ارتفع بنسبة 10.9 في المئة مقارنة بصافي ربح بلغ 4.76 ملايين دينار بحريني للفترة نفسها من عام 2018.

وتعليقاً على هذه النتائج قال سمو الأمير عمرو الفيصل: «بالأصالة عن نفسي ونيابة عن مجلس إدارة بنك الإثمار، يطيب لي أن أعلن بأن البنك يواصل تسجيل زيادة في الأرباح. وهذا خير دليل على أن جهود البنك للنمو بحيث يكون قريباً جداً من العملاء ولتعزيز تجربتهم المصرفية تؤتي ثمارها بوضوح».

وأضاف سمو الأمير عمرو الفيصل: «إن النتائج المالية للبنك خلال هذه الفترة تظهر أيضاً تسجيل ارتفاعاً ملحوظاً في الأرباح لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2019. وتتضمن النتائج المالية للبنك لهذه الفترة صافي ربح بلغ 1.19 مليون دينار بحريني لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2019، أي زيادة بنسبة 2.8 في المئة مقابل صافي ربح بلغ 1.15 مليون دينار بحريني للفترة نفسها من عام 2018. وكان صافي الربح الخاص بمساهمي البنك لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2019 قد بلغ 0.56 مليون دينار بحريني، أي زاد بنسبة 196 في المئة مقابل صافي ربح بلغ 0.19 مليون دينار بحريني سُجل في الفترة نفسها من عام 2018».

واستطرد سمو الأمير عمرو الفيصل بالقول: إن إجمالي الإيرادات لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2019 قد بلغ 122.59 مليون دينار بحريني، أي زاد بنسبة 9.6 في المئة مقابل 111.82 مليون دينار بحريني سجلت في الفترة نفسها من عام 2018. ويتضمن ذلك إجمالي إيرادات لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2019 بلغت 43.41 مليون دينار بحريني، أي بزيادة نسبتها 14.8 في المئة مقابل 37.81 مليون دينار بحريني سجلت في الفترة نفسها من عام 2018. وكان الدخل التشغيلي لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2019 قد بلغ 59.91 مليون دينار بحريني، أي انخفض بنسبة 4.6 في المئة مقابل 62.79 مليون دينار بحريني سجلت في الفترة نفسها من عام 2018. ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لبنك الإثمار أحمد عبدالرحيم بأن نمو الأرباح يعكس التزام البنك بالتركيز على مواصلة تعزيز تجربة العملاء المصرفية.

وأضاف عبدالرحيم: «إن الميزانية العمومية لبنك الإثمار انخفضت بشكل طفيف، حيث بلغ إجمالي الموجودات 2.93 مليار دينار بحريني كما في 30 سبتمبر 2019، أي بنسبة انخفاض 6.2 في المئة مقارنة بـ 3.13 مليارات دينار بحريني كما في 31 ديسمبر 2018. وقد بلغ إجمالي حقوق الملكية 80.37 مليون دينار بحريني كما في 30 سبتمبر 2019، أي بنسبة انخفاض5.9 في المئة مقارنة بـ 85.39 مليون دينار بحريني كما في 31 ديسمبر 2018 ويعود ذلك بشكل رئيس إلى انخفاض قيمة الروبية الباكستانية».

