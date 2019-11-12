مال وأعمال

قال عبدالرحيم أنه : «على الرغم من تحديات ظروف السوق، قام البنك بزيادة محفظة الحسابات الاستثمارية المطلقة إلى 1,042.69 مليون دينار بحريني كما في 30 سبتمبر 2019، أي بزيادة نسبتها 4.8 في المئة مقابل 994.78 مليون دينار بحريني كما في ديسمبر 2018. ويعكس هذا التحسن في السيولة ثقة عملائنا المخلصين و السياسات المالية الحذرة وقدرته على التكيف حسب ظروف السوق».

كما قال عبدالرحيم: «إن بنك الإثمار ملتزم ليصبح أحد بنوك التجزئة المصرفية الرائدة في المنطقة. وهذا الالتزام نأخذه على محمل الجد، وتظهر نتائجنا على الرغم من تحديات ظروف السوق، بأننا نسير على الطريق الصحيح وأن جهودنا التي نبذلها لتعزيز تجربة عملائنا المصرفية تؤتي ثمارها».

