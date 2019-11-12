مال وأعمال

استقبلت شركة البترول الوطنية الكويتية وفداً يمثل قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بجمهورية إستونيا، والذي زار البلاد ضمن الوفد المرافق للرئيسة الإستونية كيرستي كاليولايد خلال زيارتها الرسمية الأخيرة.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع، الناطق الرسمي للشركة عبدالله العجمي، والذي يترأس كذلك اللجنة الفنية لإعداد الخطة الوطنية وسياسات تكنولوجيا المعلومات للكويت، إنه جرى خلال زيارة الوفد التباحث حول آفاق التعاون المشترك في مجال تعزيز الأمن السيبراني والتحول الرقمي في الجهات الحكومية الكويتية، منوها إلى أنه جرت كذلك مناقشة سبل تبادل الخبرات في هذا المجال بين مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة والجانب الإستوني.

ترأس الوفد الزائر الممثل الرسمي لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الإستوني أندريك باولو، وضم في عضويته مجموعة من ممثلي الشركات الإستونية المتخصصة في مجال الأمن السيبراني، فيما شارك في الاجتماع نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة في البترول الوطنية عبدالعزيز الدعيج، إضافة إلى مجموعة من رؤساء الفرق بدوائر تقنية المعلومات من مختلف الشركات النفطية الكويتية.

يذكر أن اللجنة الفنية لإعداد الخطة الوطنية وسياسات تكنولوجيا المعلومات للكويت تتولى التنسيق والاشراف على تطوير حوكمة تكنولوجيا المعلومات لإعداد الخطة الوطنية وسياسات تكنولوجيا المعلومات على المستوى الوطني، بالإضافة إلى اقتراح الخطط والبرامج المتعلقة بتنفيذ الخطة الوطنية وتحديثها، وذلك فيما يتعلق بأهداف تكنولوجيا المعلومات في ضوء الإطار العام لاستراتيجية الدولة.

