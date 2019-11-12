مال وأعمال

حققت شركة الصالحية العقارية أرباحاً صافيةً تبلغ 11.5 مليون دينار وربحية سهم 23.4 فلساً للسهم الواحد خلال تسعة الأشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2019، وذلك بالمقارنة مع 14.1 مليون دينار بربحية سهم 28.7 فلساً للفترة المقارنة من العام الماضي.

من جانبه قال غازي النفيسي - رئيس مجلس إدارة شركة الصالحية العقارية، إن ارتفاع مجمل الربح المحقق في نتائج شركة محاصة خلال السنة المالية الماضية يظل فارقاً في صافي الأرباح الإجمالية للشركة خلال العام الحالي، بالإضافة إلى زيادة تكاليف وأعباء التمويل.

وأضاف النفيسي، إلى أنه وبالرغم من ذلك فإن النتائج المحققة جاءت متماشية مع توقعات وتقديرات إدارة الشركة موضحا أن نتائج البيانات المالية لشركة الصالحية العقارية تكشف عن ارتفاع واضح في إجمالي موجودات الشركة إلى 354 مليون دينار وبنسبة نمو بلغت 13 في المئة عن الفترة المقارنة، كما بلغت الإيرادات التشغيلية للشركة 33.5 مليون دينار ، فيما ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 3 في المئة إلى 19.3 مليون دينار ، وبلغت حقوق الملكية نحو 150 مليون دينار بنهاية الربع الثالث من العام الحالي، مؤكداً بأن المؤشرات الأساسية في النتائج المالية المعلنة تعبر عن توازن في الأداء وجودة في التشغيل داخل شركة الصالحية العقارية.

ولفت النفيسي، إلى أن هذه النتائج جاءت بصفة أساسية نتيجة التركيز على الأنشطة الرئيسة للشركة في مجال الاستثمار العقاري، والتي تنعكس بوضوح في نمو الربح التشغيلي، واستقرار الايرادات التشغيلية، كما أن موجودات الشركة مستمرة في النمو المطرد وذلك بسبب زيادة الأعمال قيد التنفيذ لمشروع العاصمة المملوك للشركة في منطقة شرق، بالإضافة إلى تمتع أصول الشركة بجودة عالية سواء في الداخل أو الخارج.

