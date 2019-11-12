مال وأعمال

أعلنت «زين» عن شراكتها للمُنتدى الإقليمي والمؤتمر السنوي التاسع للمرأة تحت شعار: «تطبيق الهدف الخامس للتنمية المُستدامة: الإنجازات والتحديات على الصعيد الإقليمي»، والذي يُنظّمه مركز دراسات وأبحاث المرأة بكلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت في الفترة من 11-13 نوفمبر الحالي تحت رعاية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أنها شاركت في حفل افتتاح المُنتدى الذي عُقد في مسرح الشيخ عبدالله الجابر الصباح بجامعة الكويت، وذلك بحضور راعي الحفل وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، والرئيس التنفيذي لشركة «زين» الكويت إيمان الروضان، والأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د. خالد مهدي، ورئيس مركز دراسات وأبحاث المرأة د. لبنى القاضي، وعميد كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت د. حمود القشعان، والرئيس التنفيذي للموارد البشرية في شركة زين الكويت نوال بورسلي، والرئيس التنفيذي للعلاقات والاتصالات في شركة زين الكويت وليد الخشتي، بالإضافة إلى مجموعة من الشخصيات البارزة والوزراء السابقين والأكاديميين وممثلي القطاعين العام والخاص. وبينت «زين» أن النسخة التاسعة من المُنتدى تأتي بتنظيم مُشترك من كل من مركز دراسات وأبحاث المرأة بكلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت، والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث تأتي شراكتها لتعكس التزامها بدعم مُختلف المبادرات التي تُسلّط الضوء على أهمية تمكين المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين وتحقيق أكبر قدر من الشمولية في المجتمع بشكل عام وفي بيئة العمل بشكل خاص.

وأوضحت الشركة أن المُنتدى الإقليمي والمؤتمر السنوي التاسع للمرأة يهدف بشكل رئيس إلى مُناقشة الخبرات وقصص النجاح المُختلفة الضرورية لمواجهة العقبات والتحديات التي تُعرقل من عملية تطبيق الهدف الخامس للتنمية المُستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة على الصعيد المحلي في الكويت والصعيدين الإقليمي والعربي. وأضافت «زين» أن المُنتدى يشهد تنظيم العديد من الحلقات النقاشية وورش العمل التي تستضيف نخبة من الخبراء وصناع القرار على المستوى الإقليمي، وذلك بتواجد مُتخصصين وأكاديميين من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والبنك الدولي، بالإضافة إلى مسؤولين من القطاعات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، وذلك لإيجاد أفضل السبل والحلول لتحقيق المساواة بين الجنسين من خلال تطبيق أهداف التنمية المُستدامة، وخاصةً بما يتعلق بتوظيف التكنولوجيا والابتكار للتأثير على سياسات العمل في العالم، كما سيناقش المُنتدى الدور المهم للقطاع الخاص في قيادة الشمولية وتعزيز المساواة بين الجنسين في المنطقة. وأكدت الشركة أنها تحرص على المشاركة الفعّالة في مختلف الأنشطة المحلّية والإقليمية التي تهدف إلى الإسهام في تحقيق الأهداف التنموية المختلفة للدولة، حيث لن تدّخر الشركة جهداً في تقديم المساندة والدعم لكل جهة تخدم الأهداف العالمية المُستدامة وتُسهم في رفعة المنطقة على الصعيد العالمي.

