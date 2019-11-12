مال وأعمال

أعلنت شركة «كي جي إل لوجستيك» عن صدور حكم لصالح شركتها التابعة كي جي إل للمناولة في دعوى بطلان إجراءات التنفيذ، والصادر من محكمة أول درجة يوم الأحد الماضي .

وقالت «لوجستيك» في بيان للبورصة إن المحكمة حكمت ببطلان جميع إجراءات التنفيذ التي تمت بتاريخ 25 سبتمبر 2019 بملف التنفيذ رقم (16224161) العاصمة، وما ترتب على ذلك من آثار، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

والدعوى المُشار إليها تم إقامتها من قبل كي جي إل للمناولة ضد كل من: مدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية (بصفته)، ومدير إدارة التنفيذ (بصفته).

وأوضح القانوني يوسف الحربش في تغريدة بحسابه الرسمي على تويتر أمس الأحد، أن حكم المحكمة التجارية جاء موضوعياً لصالح كي جي إل للمناولة ببطلان جميع إجراءات التنفيذ المتخذة ضد الشركة في أرض ميناء عبدالله لمخالفة الإجراءات للقانون.

وأشار الحربش إلى أن المحكمة قررت أن إشكال الشركة هو إشكال أول ورفضت دفاع مؤسسة الموانئ الكويتية المُتعلقة بفكرة الإشكال الإيجابي.

